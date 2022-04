Najlepsza oferta operatorów dla firm: abonament i internet mobilny do biura

Ofertom dla firm u naszych telekomów poświęcamy mało uwagi, gdyż zwykle mogą one liczyć na lepsze oferty niż te dostępne na stronach operatorów, zwłaszcza przy większej liczbie numerów. Co jednak mają zrobić osoby z JDG, jeśli potrzebują wziąć na firmę abonament głosowy i internet mobilny? Dla nich przygotowaliśmy dzisiejsze zestawienie.

Jako, że w tym zestawieniu bierzemy pod uwagę też internet mobilny do biura (domu, w zależności gdzie prowadzimy JDG), podzielimy je na poszczególnych operatorów infrastrukturalnych, byście mogli wybrać tego, który ma najlepszy zasięg w Waszej lokalizacji.

Wszystkie oferty głosowe zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju i roamingu UE, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE, więc pominę już te parametry w tym zestawieniu.

Podane ceny są kwotami netto. Skupię się na ofertach najtańszych za cały zestaw abonament głosowy+internet mobilny - wiadomo inflacja, zawierających jednak duże paczki danych w przypadku internetu mobilnego, a w abonamencie głosowym zawierające rozmowy międzynarodowe z Polski do krajów UE.

Abonament głosowy + internet mobilny w Orange

W abonamencie głosowym w Orange rozmowy międzynarodowe możemy dodać jako paczka usług dodatkowych za 5 zł miesięcznie w planie od 60 zł. Jest to paczka 250 minut na rozmowy z Polski na numery krajów UE, USA, Szwajcarii i Kanady, za którą łącznie z abonamentem głosowym zapłacimy więc 65 zł. Abonament zawiera 65 GB transferu danych w smartfonie.

Z kolei internet mobilny do biura kosztuje 55 zł i zawiera limit transferu danych 500 GB w miesiącu. Łącznie więc za cały zestaw zapłacimy 120 zł netto za miesiąc.

Abonament głosowy + internet mobilny w Play

W Play możemy wybrać na stronie gotowy zestaw abonamentu głosowego z internetem mobilnym za 90 zł. W smartfonie dostępny jest limit transferu danych 150 GB i 250 minut na rozmowy międzynarodowe, ale tylko do krajów UE.

Natomiast w przypadku internetu mobilnego, limit transferu danych to 300 GB.

Abonament głosowy + internet mobilny w Plus

W Plus wybraliśmy abonament głosowy za 55 zł miesięcznie, który zawiera limit transferu danych 40 GB w miesiącu oraz 240 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE.

Do tego internet mobilny z limitem 300 GB za 50 zł (obowiązuje rabat 25 zł w smartFirma), co łącznie daje nam 105 zł miesięcznie za zestaw.

Abonament głosowy + internet mobilny w T-Mobile



T-Mobile podobnie jak Play zdecydował się na udostępnienie internetu mobilnego wraz z abonamentem głosowym w jednym planie. Dostajemy do niego dwie karty SIM - jedna do smartfona, druga do routera WiFi.

Koszt wybranej oferty to 90 zł, która to zawiera 300 minut rozmów międzynarodowych z Polski do krajów UE oraz dostęp do internetu mobilnego bez limitu transferowanych danych, jedynie z limitem prędkości do 200 Mb/s.

Najlepsza oferta dla firm abonament i internet mobilny do biura - porównanie

Najlepsza oferta dla firm abonament i internet mobilny do biura Orange Play Plus T-Mobile Abonament głosowy 65,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 45,00 zł Limit transferu danych w smartfonie 65 GB 150 GB 40 GB bez limitu Rozmowy międzynarodowe 250 minut 250 minut 240 minut 300 minut Abonament na internet mobilny 55,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 45,00 zł Limit transferu danych w interecie mobilnym 500 GB 300 GB 300 GB bez limitu Abonament razem 120,00 zł 90,00 zł 105,00 zł 90,00 zł

Najlepiej pod względem cenowym prezentują się tu oferty Play i T-Mobile, u obu operatorów zestaw kosztuje 90 zł miesięcznie, co daje nam po 45 zł na abonament głosowy i internet mobilny. Jednak brak limitów danych w T-Mobile sprawia, że jeśli chodzi o zawartość to ta oferta wydaje się najkorzystniejsza.