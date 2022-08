Nowy router 5G w ofercie Plusa. Sprawdzamy oferty na internet mobilny 5G z routerem WiFi

Plus poinformował dziś o udostępnieniu w swojej ofercie na internet mobilny routera WiFi 6 obsługującego 5G: DBG SpeedBox Router 5G CPE 3. To dobra okazja, by sprawdzić jak wyglądają aktualnie oferty na internet mobilny 5G w zestawie z routerem u naszych operatorów infrastrukturalnych.

W tym zestawieniu pod uwagę będziemy brali oferty Play, Plus i T-Mobile, gdyż Orange jako jedyny operator z „wielkiej czwórki” do dziś nie udostępnił jeszcze oferty na internet mobilny 5G.

Jeśli nie możemy skorzystać w swojej lokalizacji z internetu stacjonarnego, poszukujemy do swojego domu ofert na internet mobilny z największym możliwym limitem transferu danych w miesiącu. Sprawdzimy więc oferty najdroższe, jeśli wystarczy Wam mniejszy transfer danych w miesiącu ich koszt będzie stosunkowo niższy niż w przypadku prezentowanych poniżej ofert.

Oferta na internet mobilny z routerem WiFi 5G w Play

Przeglądając ofertę Play na internet mobilny z routerem WiFi 5G miałem dylemat, którą ofertę wybrać.

Play ma dwie oferty z dostępem do 5G w zestawie z routerem WiFi 5G - tradycyjną z limitem 1000 GB transferu w miesiącu i osobną ofertę NET BOX bez limitu transferu danych dla lokalizacji ze słabym zasięgiem, w więc z dodatkową anteną zewnętrzną i jest tańsza od tradycyjnej.

W przypadku pierwszej wersji za abonament z limitem 1000 GB zapłacicie miesięcznie 150 zł, a za sam router OPPO 5G CPE T1a 1 zł na start i później w 24 ratach 0% po 49,92 zł. Za samo urządzenie zapłacicie więc 1 199,00 zł, z kolei łącznie z abonamentem będzie to opłata miesięczna w wysokości 199,92 zł.

Z kolei oferta NET BOX to brak limitów i opłata miesięczna za abonament oraz router ZTE 5G MC7010 z anteną MF18A w wysokości 150 zł miesięcznie. Jednak w tej opcji Play użycza tylko sprzęt, więc kwestia decyzji co będzie dla nas korzystniejsze.

Oferta na internet mobilny z routerem WiFi 5G w Plus

W Plusie plan z limitem 1000 GB transferu w miesiącu w zasięgu sieci 5G kosztuje 200 zł miesięcznie. Do tego wspomniany nowy router Wi-Fi 6: DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 za 0,98 zł na start i później w 24 ratach po 56 zł, co daje nam kwotę 256 zł miesięcznie.

Koszt samego routera zamknie się nam w kwocie 1 344,98 zł. Plus również ma w ofercie jeszcze internet domowy z routerem i anteną zewnętrzną, ale aktualnie bez dostępu do 5G.

Oferta na internet mobilny z routerem WiFi 5G w T-Mobile

T-Mobile również udostępnia dwie opcje na internet mobilny 5G - tradycyjny z routerem WiFi oraz osobny z dodatkową anteną zewnętrzną.

W pierwszej opcji przy planie Internet domowy L za 90 zł miesięcznie skorzystamy z dostępu do internetu mobilnego bez limitu transferowanych danych, z limitem prędkości do 90 Mb/s. Do zestawu możemy dobrać tylko jeden router 5G - ZTE MC801A 5G z opłatą na start 119 zł. Tak więc to też tylko użyczenie.

Z kolei w opcji z anteną zewnętrzną uzyskamy dostęp do internetu mobilnego bez żadnych limitów danych i prędkości za 130 zł miesięcznie, a sam router WiFi z anteną zewnętrzną WNC T-Mobile Internet 5G Home Office otrzymamy w użyczeniu z opłatą na start 9 zł.

Najlepsza oferta na internet mobilny 5G z routerem

Internet mobilny 5G z routerem WiFi 5G Play Play z anteną Plus T-Mobile T-Mobile z anteną Transfer danych 1000 GB Bez limitu 1000 GB Bez limitu do 90 Mb/s Bez limitu Router WiFi OPPO 5G CPE T1a ZTE 5G MC7010 DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 ZTE MC801A 5G WNC T-Mobile Internet 5G Home Office opłata miesięczna 199,92 zł 150,00 zł 256,00 zł 90,00 zł 130,00 zł

Jak widać powyżej, najtańszą no i najlepszą opcję na internet mobilny 5G z routerem WiFi ma teraz T-Mobile. Wprawdzie same urządzenia są tu udostępniane na użyczenie, ale i tak sama oferta bez limitów wychodzi taniej niż na przykład w przypadku Play. W T-Mobile za nielimitowany internet w danych i prędkości zapłacimy 130 zł miesięcznie, a w Play 150 zł.

