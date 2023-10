Nawet po aukcji 5G, Plus nadal będzie miał najszybszy internet mobilny

Jak pisałem Wam ostatnio, przy okazji ogłoszenia daty startu aukcji 5G, operatorzy przystępując do niej, zaakceptowali jej warunki. Te po raz pierwszy, oprócz zobowiązań ilościowych, obejmują też zobowiązania jakościowe.

Oznacza to, że w określonym czasie po przyznaniu częstotliwości z pasma C, czyli częstotliwości między 3400 a 3800 MHz, operatorzy muszą zapewnić wskazane pokrycie, wymaganą przepustowością. Oczywiście parametry te są różne dla gospodarstw domowych, całego kraju, dróg krajowych, wojewódzkich czy linii kolejowych.

Jednocześnie ktoś to musi później kontrolować i weryfikować, a do tego nie wystarczą badania klientów i stworzone na ich podstawie rankingi SpeedTest.pl, by Ookla czy RFBENCHMARK.pl,- z wiadomych względów.



W tym celu, Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, wspólnie rozpoczęli ogólnopolskie testy jakości sieci mobilnych w warunkach, które pozwolą na rzeczywistą ocenę stanu i dostępności usług mobilnych w Polsce.

Minister Janusz Cieszyński:

Ostatnio jechałem autobusem i usłyszałem, jak jedna ze współpasażerek rozmawiających przez telefon mówi – kończę, bo i tak zaraz nas rozłączy, tu jest taka „dziura”. Myślę, że każdy z nas na regularnie pokonywanych trasach zna miejsca ze słabszą siecią. Pracujemy nad tym, żeby mieszkańcy całego kraju mieli dostęp do sieci komórkowej, który pozwala na bezproblemowe korzystanie z technologii. Stąd testy jakościowe, które pozwolą określić rzeczywistą dostępność usług mobilnych, a następnie – w razie potrzeby – podnieść jej jakość.

Zakończono właśnie pierwszy ogólnopolski etap takich testów, który objął sześć miast w każdym z województw, wzdłuż 2700 kilometrów linii kolejowych i na 7300 kilometrach dróg o różnej klasie.



W drugim etapie, prawdopodobnie już po aukcji 5G,- więc będą to bardziej szczegółowe testy, przeprowadzone zostaną one w każdym z 16 województw. Na start w ramach ich pilotażu będzie to województwo dolnośląskie,- jeszcze w tym roku.

Jak przeprowadzano testy ogólnopolskie?

Jak zmierzyć jakość sieci komórkowej? Najlepiej korzystając z niej tak, jak zwykły użytkownik. Specjaliści Instytutu Łączności prowadzili pomiary w czasie jazdy samochodem i podróży pociągiem, według scenariuszy odtwarzających typowe zachowania użytkowników komórek. W czasie połączeń głosowych w sieci bezprzewodowej zbadali jakość mowy z pomocą międzynarodowego standardu POLQA, a korzystając z transmisji danych sprawdzą przepływność i dostępność usług. Zbadali też dostępność sieci, jakość sygnału i rodzaj technologii wykorzystywanej przez ich urządzenia.



A jakie były wyniki z pierwszego etapu? Wyraźnie szybszy internet mobilny oferował Plus, w pomiarach wykonanych w średnich i małych miastach. Z kolei w trasie pomiędzy nimi najszybszy był internet mobilny Play,- to przy pobieranych danych.



Natomiast przy danych wysyłanych, internet mobilny Plusa był najwolniejszy, najlepiej radził sobie Play.

To nie jest zaskoczeniem, Plus dysponuje obecnie najszerszym zasobem częstotliwości, które pozwoliły mu udostępnić 5G w wydajniejszej dla końcowych użytkowników technologii TDD, bez współdzielenia pasma z 4G. Czy to się zmieni po aukcji na „prawdziwe” 5G? Okazuje się, że niekoniecznie. Wprawdzie pozostali operatorzy zbliżą się do Plusa, ale nie prześcigną.



Dla przykładu pokazano wyniki pomiarów wykonanych w wybranych miastach województwa warmińsko - mazurskiego, gdzie aktualne wyniki skonfrontowano z symulacją po uzyskaniu częstotliwości z pasma C.

Widać tu, że nowe częstotliwości dodadzą Orange, Play i T-Mobile sporo wiatru w żagle, Plusowi wprawdzie stosunkowo mniej, ale nadal posiadane częstotliwości będą pozwalały mu na lepsze osiągi, przynajmniej przy pobieranych danych.



Podobnie nic się nie zmieni przy danych wysyłanych, w przypadku których pozostali operatorzy będą nadal mieli lepsze wyniki od Plusa.

Na koniec, odpowiedź na pytanie - ile za to zapłacimy? Na pierwszy etap badań przeznaczono kwotę 400 tys. zł, a więc drugi etap trzeba pomnożyć razy 16 i uwzględnić, że będą to bardziej szczegółowe badania, co w zaokrągleniu powinno zamknąć się w kwocie 10 mln zł.

