Tylko jeden operator rządzi w internecie mobilnym. Konkurencja nadgania w stacjonarnym

Wyniki za III kwartał 2023 roku sporządzone zostały na podstawie aż 10,5 mln testów użytkowników internetu w Polsce, wykonanych z poziomu aplikacji webowej oraz dedykowanej aplikacji na Androidzie, iOS i Windows.

Tradycyjnie, aby dany operator został uwzględniony w rankingu, musiał spełnić warunek minimum 0,5% udziału w całkowitej liczbie testów w danej kategorii.

Najszybszy internet mobilny w Polsce

Zaczynamy od ogólnej kategorii internetu mobilnego, dla testów wykonanych w zasięgu każdej z dostępnych technologii 3G, 4G i 5G,- takich testów w III kwartale wykonano w liczbie blisko miliona.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 49,7 10,6 38 249 tys. T-Mobile 46,1 12,1 28 197 tys. Play 43,5 12,9 30 317 tys. Orange 43,2 11,4 29 208 tys.

Wyniki tu są w miarę podobne u wszystkich operatorów „wielkiej czwórki”, przekraczające średnią prędkość 40 Mb/s przy pobieranych danych, ale najbliżej 50 Mb/s jest już Plus z wynikiem 49,7 Mb/s. T-Mobile zajmuje tu drugie miejsce - 46,1 Mb/s, Play zamyka podium z wynikiem 43,5 Mb/s, a na czwartym miejscu Orange - 43,2 Mb/s.



Skąd takie dobre wyniki Plusa? Nie ulega wątpliwości, że wpływ na to miało poszerzanie zasięgu 5G, a co za tym idzie większa jego dostępność na urządzeniach, co w znaczącym zakresie zaczęło się dziać począwszy od marca 2023 roku.

Najszybsze 5G w Polsce

Widać to wyraźnie w osobnym rankingu dla testów wykonanych w zasięgu 5G (83 tysiące testów), gdzie Plus dystansuje już konkurencję niemal dwukrotnie.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 134,3 19 32 30 tys. Play 74,3 27,3 25 22 tys. Orange 72,7 27 27 11 tys. T-Mobile 66,4 24,1 27 20 tys.

Plus w III kwartale miał średnią prędkość przy pobieranych danych na poziomie 134 Mb/s, Play - 74,3 Mb/s, Orange - 72,7 Mb/s, a T-Mobile 66,4 Mb/s.

Czy oznacza to, że w zasięgu LTE są takie same różnice? Niekoniecznie, bo jakby wyłuskać z wszystkich pomiarów, tylko te wyniki osiągnięte w zasięgu 4G to okazuje się, że Orange, Play i T-Mobile osiągnęli wyniki w okolicach 43 Mb/s, a Plus - 39 Mb/s, a więc niewiele gorszy wynik.

Najszybszy internet stacjonarny w Polsce

7,7 mln testów wykonano przy pomiarach prędkości internetu stacjonarnego, i w tym rankingu po raz pierwszy pojawia się Play Stacjonarny, w wyniku wycofania z rynku marki UPC.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 246,6 123,6 15 178 tys. INEA 232,8 215,8 10 218 tys. Play Stacjonarny 224 47,2 17 619 tys. Vectra 221,5 48,1 17 453 tys.

Tak więc mamy tu już dwóch operatorów reprezentujących „wielką czwórkę” - T-Mobile i Play i dwóch operatorów „kablowych” - INEA i Vectra. Najszybszy internet stacjonarny jest w T-Mobile - 246,6 Mb/s, dalej mamy INEA - 232,8 Mb/s, Play - 224,0 Mb/s i Vectra zamyka ranking z wynikiem 221,5 Mb/s.

Najszybszy światłowód FTTH w Polsce

W kontekście poprzedniej tabelki, ciekawie wygląda ranking dla samych światłowodów FTTH.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 266,4 83,1 10 681 tys. INEA 259,9 254,2 10 164 tys. T-Mobile Stacjonarny 246,6 123,6 15 178 tys. Netia 230,9 102,4 15 161 tys.

Tu najszybsze są światłowody w Orange - 266,4 Mb/s. Dlaczego Orange nie pojawił się w rankingu ogólnym dla internetu stacjonarnego? Wyjaśnienie jest jedno,- w ogólnym rankingu zaniżają wynik testy robione przy starej, dobrej Neostradzie, która jest nadal oferowana wszędzie tam, gdzie nie docierają światłowody Orange.

To też muszą być dużo gorsze wyniki, niż ma stare UPC w technologii FTTB, skoro Play jest w rankingu ogólnym, no ale jeszcze brakuje go przez to w światłowodach FTTH. Nie zabrakło tu natomiast INEI na drugim miejscu, T-Mobile na trzecim i Netii zamykającej ranking światłowodów FTTH.

Źródło: SpeedTest.pl