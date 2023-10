Aukcja 5G jednak dopiero po wyborach - kiedy 5G na naszych smartfonach?

Serwis Telepolis podał dziś datę startu długo wyczekiwanej aukcji 5G. To nieoficjalna informacja, ale jak najbardziej prawdopodobna, bo wskazuje czas już bezpośrednio po wyborach. Wydaje się to jak najbardziej rozsądnym terminem, z pominięciem zawirowań przedwyborczych.

Aukcja 5G ma rozpocząć się dzień po wyborach, a więc 16 października. Według ostatniego komunikatu UKE, w aukcji o cztery bloki o szerokości 100 Mhz (początkowo była mowa o 80 Mhz) pasma C, czyli częstotliwości między 3400 a 3800 MHz, wezmą udział wszyscy operatorzy „wielkiej czwórki”.

Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji Lp. firma adres siedziby 1. P4 sp. z o.o. ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa 2. Polkomtel sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4,

02-673 Warszawa 3. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,

02-326 Warszawa 4. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12,

02-674 Warszawa



Według harmonogramu aukcja ma potrwać do 30 dni, ale nie wykluczone, że zakończy się szybciej,- raczej na pewno nie nastąpi tu powtórka z tasiemca w postaci poprzedniej aukcji LTE.



Co to oznacza dla nas? Warunki samego uczestnictwa w aukcji podane zostały wcześniej, wiec już teraz wiemy mniej więcej czego i kiedy należy się spodziewać po rozdysponowaniu częstotliwości pod 5G. Najistotniejszy tu jest fakt, że w odróżnieniu od aukcji LTE, operatorzy muszą spełnić tu nie tylko zobowiązania ilościowe, ale i jakościowe.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko:

„Po raz pierwszy w historii zaprojektowaliśmy zobowiązania jakościowe, które co do formy, niekoniecznie wartości bezwzględnych, będą elementem wszystkich następnych postępowań selekcyjnych na pasma dla sieci mobilnych. Operatorzy otrzymują w ten sposób precyzyjną informację, jakiej jakości usług oczekujemy w nadchodzących latach, co daje im wymaganą wiedzę do przyszłego projektowania swoje sieci – co jak wiemy, nie jest procesem trwającym dni czy miesiące, a lata.

Tym bardziej, że zobowiązania mogą być realizowane wszystkimi dostępnymi zasobami częstotliwościowymi posiadanymi przez operatora. Kładziemy wyjątkowy nacisk na jakość dostarczanych usług, a nie tylko wymaganą do wybudowania liczbę stacji bazowych.„

Zobowiązania ilościowe

Zacznijmy od przypomnienia zobowiązań ilościowych, według których każdy z operatorów po rozdysponowaniu nowych częstotliwości będzie musiał w czasie do dwóch lat uruchomić co najmniej 3800 stacji bazowych. Aby uniknąć skupiania się operatorów tylko na dużych ośrodkach miejskich, dodatkowym warunkiem jest, by 1400 z nich stanęło w gminach zamieszkałych przez od 10 tys. do 80 tys. mieszkańców.



Zobowiązania jakościowe

Przy zobowiązaniach jakościowych ważny jest fakt, że do ich realizacji operatorzy będą mogli wykorzystać wszystkie swoje zasoby częstotliwości,- tak więc nieważne czy w smartfonach klientów zaświeci się znaczek LTE czy 5G, ważna będzie jakość tego internetu.

Gospodarstwa domowe

I tak, w przypadku gospodarstw domowych w ciągu roku 95% z nich ma mieć zapewnioną przepustowość na poziomie 30 Mb/s, a prawie wszystkie (99%) 95 Mb/s (wcześniej była mowa o 100 Mb/s), w ciągu 60 miesięcy.



Obszar kraju

Jeśli chodzi o pokrycie całego kraju, przepustowość 30 Mb/s ma być zapewniona w ciągu roku dla 85% powierzchni, a 90% w czasie do 60 miesięcy z prędkością 95 Mb/s.



Drogi krajowe

Nieco inaczej to wygląda w przypadku dróg krajowych, które mają być objęte przepustowością 50 Mb/s w trzy lata na obszarze 90%. 95% pokrycia z prędkością 95 Mb/s ma nastąpić do 84 miesięcy.



Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie mają takie same zobowiązania pokryciowe i przepustowości, ale bez wymogów maksymalnych opóźnień na poziomie 10 ms, jak przy drogach krajowych.



Linie kolejowe

Linie kolejowe z kolei mają takie same warunki, co drogi krajowe.



Tak więc można przypuszczać, że już od przyszłego roku, z biegiem kolejnych miesięcy będziemy mogli systematycznie realnie odczuwać nową technologię 5G na naszych urządzeniach i korzystać na nich z szybszego, pojemniejszego oraz stabilniejszego internetu mobilnego.

Źródło: Telepolis.pl.