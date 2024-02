Nowa oferta na internet domowy 5G w T-Mobile. Spieszcie się, będzie drożej

Jeśli jeszcze nie widzieliście tej konferencji, jej zapis znajdziecie pod tym linkiem (od 6:45). Prezentacji nowej oferty towarzyszyły wcześniej informacje o świetlanej przyszłości, związanej z wprowadzeniem 5G w paśmie C. Mowa była oczywiście o autonomicznych samochodach czy medycynie, co od razu skojarzyło mi się z rozczarowaniem w tym temacie, w jednym z niedawnych artykułów na The Verge.

Czy my również będziemy rozczarowani za 3 lata, czas pokaże. Pewne natomiast jest, że nowa technologia 5G pociągnie za sobą wyższe koszty korzystania z niej. To naturalna kolei rzeczy, którą znamy z poprzednich wdrożeń,- choćby LTE. Jako pierwszy ten wyścig po nasze portfele rozpoczął Orange - A nie mówiłem? Pierwszy operator podnosi ceny za „prawdziwe 5G”.

Dziś przyjrzymy się, jak to będzie teraz wyglądało w ofercie T-Mobile. W odróżnieniu od Orange, T-Mobile większe zmiany wprowadzi w ofercie na domowy internet mobilny 5G, która zacznie obowiązywać od 7 lutego. Więc jeśli chcecie skorzystać z aktualnej oferty, macie jeszcze na to tydzień.

Abonament komórkowy 5G w T-Mobile

Niemniej zacznijmy od abonamentu komórkowego, bo tu jeszcze możecie skorzystać z planu Oferta L Nielimitowana (brak limitów danych i prędkości w internecie mobilnym) w cenie 70 zł miesięcznie, a plan Oferta M Nielimitowana (brak limitów danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s) jest przez pierwsze 3 miesiące za 0 zł.



Na konferencji udostępniono już ofertę bez tych promocji, zapłacicie za nią już regularną cenę odpowiednio 70 zł i 90 zł miesięcznie.



Domowy internet mobilny 5G w T-Mobile

Największe zmiany dotkną oferty na domowy internet mobilny 5G. Aktualnie mamy tu cztery pakiety za 65 zł miesięcznie - internet bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, za 75 zł z ograniczeniem do 60 Mb/s, za 95 zł z ograniczeniem do 90 Mb/s oraz za 115 zł bez limitu danych i prędkości.



Do każdego z tych pakietów mogliśmy dokupić sam router lub router z anteną zewnętrzną za 20 zł miesięcznie więcej.

W nowej ofercie na domowy internet mobilny nie będzie to już możliwe we wszystkich planach - dwa najdroższe pakiety dostępne będą tylko w opcji z routerem i anteną zewnętrzną. Jeszcze aktualny pakiet bez limitu danych i prędkości za 115 zł miesięcznie, zastąpiony zostanie nowym planem z limitem prędkości do 300 Mb/s za 135 zł miesięcznie (już z wliczoną dzierżawą routera i anteny zewnętrznej).



W ten sposób, zupełny brak limitów danych i prędkości będzie teraz dużo droższy, bo zapłacimy za niego 155 zł miesięcznie (już z wliczoną dzierżawą routera i anteny zewnętrznej). Wszystkie pakiety dostępne są w każdej technologii - 4G/LTE, 5G i 5G bardziej (marketingowa nazwa dla 5G w paśmie C).

Nowa oferta na domowy internet to jasny sygnał, iż T-Mobile chce sprzedawać dostęp do internetu mobilnego o dużych prędkościach i bez żadnych limitów w lokalizacjach, gdzie nadajniki nie są tak obciążone, a więc głównie na terenach podmiejskich czy na wsiach, gdzie do tego ich oferta ze wsparciem anteny zewnętrznej, może stać się realną alternatywą dla internetu stacjonarnego.

Jakie mamy podobne obecnie oferty na rynku? W Orange za brak limitów danych i prędkości w ofercie na mobilny internet domowy zapłacimy teraz 120 zł miesięcznie, i do tego w zestawie z abonamentem komórkowym z 100 GB transferu danych. Z kolei w Play, 130 zł w zestawie z routerem i anteną zewnętrzną bez 5G i z 5G 150 zł miesięcznie - tak więc porównywalnie z T-Mobile. W Play mamy jeszcze opcję bez anteny - wówczas zapłacimy za dostęp i sam router 125,75 zł miesięcznie, a bez routera 110 zł miesięcznie (obie opcje z dostępem do 5G).