Abonament? Karta? Teraz to subskrypcja jest najlepszym wyborem. Którą wybrać?

Problematyczny jest jedynie wybór, bo namnożyło się nam ostatnio tych subskrypcji, ale spróbujmy wybrać spośród nich najlepszą.

Dla przejrzystości wpisu i końcowej tabelki porównawczej, zdecydowałem się w tym porównaniu na wybranie jednego pakietu u każdego z operatorów, zawierającego nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych w miesiącu na poziomie około 50 GB - to ani dużo ani mało na dzisiejszą konsumpcję internetu czy treści audio/wideo w miesiącu na smartfonach.

Subskrypcja a2mobile

Zaczynamy alfabetycznie od subskrypcji a2mobile. Zaznaczę, że to jedyna oferta w poniższym zestawieniu, z której możecie skorzystać tylko w kraju, czyli bez roamingu w UE wg RLAH. Miesięczna subskrypcja za pakiet z limitem transferu danych 45 GB, kosztuje tutaj 29,90 zł miesięcznie.



Subskrypcja Heyah 01

Podobny koszt mamy w subskrypcji Heyah 01, w której to za limit 40 GB zapłacimy 29,99 zł miesięcznie - pierwszy miesiąc za 1 zł.



Subskrypcja Nju Mobile

W przypadku subskrypcji Nju Mobile nagnę nieco kryteria, bo limit 40 GB transferu danych osiągniemy tu po pół roku stażu. Niemniej, staż ten liczy się także w przypadku dotychczasowych klientów nju abonament, więc wspominam też i o tej opcji. Na start dostajemy 20 GB, po pół roku 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB - miesięczny koszt to 29 zł.



Subskrypcja Mobile Vikings

Subskrypcja Mobile Vikings kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera limit transferu danych 60 GB, z kumulacją niewykorzystanego transferu danych (do około 1 TB). Do tego w promocji 200 GB co miesiąc przez pół roku za free (schodzi jako pierwsze,- przed transferem z pakietu, więc przez pół roku te 60 GB można odkładać).



Subskrypcja Orange Flex

W Orange Flex, również za 35 zł miesięcznie dostajemy mniej, bo 45 GB transferu danych, ale za to możemy dokupić sobie usługę UNLMTD - internet mobilny bez limitu danych i prędkości za 15 zł na tydzień lub za 45 zł na cały miesiąc. Działa na karcie głównej SIM/eSIM i dodatkowej z tym samym numerem.



Subskrypcja Plus

Z kolei w subskrypcji Plusa dałem wyjątkowo dwa pakiety - z tej prostej przyczyny, iż w jednym jest dostęp do Disney+ wliczony w cenę pakietu, a nie wszyscy będą chcieli z takowego skorzystać. Choć trzeba przyznać, że to obecnie najtańsza opcja na dostęp do tego serwisu streamingowego z filmami i serialami, połączona z ofertą komórkową. Z osobna dostęp do Disney+ kosztuje obecnie 37,99 zł miesięcznie, a w subskrypcji Plusa razem z pakietem komórkowym z limitem transferu danych 45 GB + 2000 GB na rok - 55 zł miesięcznie, co za sam pakiet komórkowy daje nam po odliczeniu Disney+ tylko 17 zł miesięcznie.



Subskrypcja Red Bull Mobile

Jeśli ktoś nie chce Disney+, za subskrypcję z nieco mniejszym limitem 40 GB + 1500 GB na rok, zapłaci 35 zł miesięcznie. Oczywiście oba pakiety można przełączać pomiędzy sobą, na przykład jak ktoś chce odpocząć od Disney+.

Na koniec została nam najmłodsza subskrypcja na rynku - Red Bull Mobile. Dostępny jest tu tylko jeden pakiet za 40 zł miesięcznie. W jego ramach przez 6 pierwszych miesięcy możemy korzystać z internetu bez limitu danych i prędkości, po tym okresie obowiązuje limit 60 GB transferu danych w miesiącu.



Najlepsze pakiety w subskrypcji komórkowej

a2mobile Heyah 01 Nju Mobile Mobile Vikings Opłata miesięczna 29,90 zł 29,99 zł 29,00 zł 35,00 zł Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne TAK TAK TAK TAK Nielimitowane wiadomości SMS/MMS TAK TAK TAK TAK Nielimitowany transfer danych BRAK BRAK BRAK BRAK Limit transferu danych 45 GB 40 GB 20 GB/60 GB 60 GB Limit transferu danych w roaminu UE BRAK 5,75 GB 6,31 GB 6,72 GB Dostęp do 5G BRAK BRAK TAK TAK eSIM BRAK BRAK BRAK TAK Bonusy Darmowy transfer dla aplikacji społecznościowych (Facebook, Messenger). BRAK Telewizja mobilna Kumulacja GB, 200 GB x 6 mies.

Z powyższych ofert najlepsza wydaje się subskrypcja w Mobile Vikings, jest w prawdzie najdroższa, ale za te 5 zł więcej dostajemy opcję kumulowania niewykorzystanego transferu danych. W zasadzie, przez pierwsze pół roku uzbieramy tu raczej na pewno 360 GB, które można wykorzystać w miarę zapotrzebowania w kolejnych miesiącach.

Orange Flex Plus Plus Red Bull Mobile Opłata miesięczna 35,00 zł 35,00 zł 55,00 zł 40,00 zł Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne TAK TAK TAK TAK Nielimitowane wiadomości SMS/MMS TAK TAK TAK TAK Nielimitowany transfer danych 45 zł miesięcznie BRAK BRAK Przez 6 miesięcy Limit transferu danych 45 GB 40 GB 45 GB 60 GB Limit transferu danych w roaminu UE 7,61 GB 8,63 GB 12,46 GB 8,63 GB Dostęp do 5G TAK TAK TAK TAK eSIM TAK TAK TAK TAK Bonusy Dodatkowa karta SIM/eSIM, darmowy transfer na SM Kumulacja GB, 1500 GB na rok Dostęp do Disney+ bez dodatkowych opłat, kumulacja GB, 2000 GB na rok Co tydzień bonusy od Red Bulla

Tu wybór jest trudniejszy. W mojej ocenie dla fanów Disney+ najlepszą opcją będzie subskrypcja w Plusie za 55 zł miesięcznie, dla innych z kolei poleciłbym Orange Flex za 35 zł, głównie z uwagi na dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem, którą można włożyć do mobilnego routera i w razie potrzeby włączyć sobie usługę UNLMTD - na tydzień lub na miesiąc.