40% Polaków nie wie, jaki ma internet w smartfonie. Wystarczy, że działa

Zacznijmy od ogólnych danych odnoszących się do poziomu wykorzystywania usług telekomunikacyjnych przez rodaków.

Zdecydowana większość z nas korzysta z telefonów komórkowych - 97%, ale co ciekawe na drugim miejscu znalazła się telewizja - 80%, wyprzedzając nieznacznie internet, z którego korzysta trzech na czterech Polaków.



Telefony stacjonarne zniknęły już niemal całkowicie z naszego życia, to zaledwie już tylko 7% z badanych - w większości też pewnie nieświadomych, że mają to jeszcze w swojej ofercie dodane kiedyś za złotówkę. Z kolei pakiety usług wybiera niemal połowa z nas.

Telefonia komórkowa

Jeśli chodzi o telefony komórkowe, zaskakujący jest brak wiedzy na temat technologii dostępowych, z których korzystamy podczas połączeń głosowych.



Podejrzewam, że był tu wielokrotny wybór, bo wyniki się nie sumują, ale aż 39% badanych zadeklarowało brak wiedzy czy jest to 4G (LTE), 5G czy 3G. Oprócz braku wiedzy na ten temat, najwięcej wskazań było na technologię 4G/LTE.



Byłbym tu jednak ostrożny w ostatecznej ocenie tych wyników. Bo tak naprawdę, poza naszą bańką, czy ma to rzeczywiście takie duże znaczenie? Myślę, że nie - dla większości użytkowników smartfonów znaczenia ma to, że działa i jak,- w kontekście jakości.

Z innych ciekawych danych, co do korzystania z telefonów komórkowych, wymienić można popularność komunikatorów, 67% z ogółu badanych i aż 88% z osób posiadających telefon komórkowy i korzystających z internetu w telefonie, korzysta na co dzień z komunikatorów.



Najpopularniejsze są dwa: Messenger i WhatsApp.



Co najciekawsze, z komunikatorów korzystamy częściej niż z wiadomości SMS czy MMS, popularniejsze są jeszcze połączenia telefoniczne, choć jednocześnie uważamy, iż do dla nich komunikatory stanowią największą konkurencję.



Najczęściej jednak komunikatory zastępują nam wysyłkę wiadomości MMS, dalej SMS i na końcu połączenia głosowe.

Dostęp do internetu

Telefonię stacjonarną pomińmy, przejdźmy od razu do internetu, z którego korzysta aktualnie 74% badanych.



Większość z nich korzysta ze stacjonarnego dostępu do internetu - 74%, z internetu mobilnego w smartfonie - 61%, a w komputerze - 15%.



Ponad 40% z badanych może cieszyć się już z dostępu do szybkiego internetu stacjonarnego z prędkościami powyżej 300 Mb/s, a jak dodamy do tego prędkości pomiędzy 100 a 300 Mb/s, to 70% posiada łącze z prędkościami powyżej 100 Mb/s przy pobieranych danych.



Trudno się więc dziwić, iż podobnie jak w przypadku telefonii komórkowej, zdecydowana większość badanych dobrze ocenia usługi dostępu do internetu w Polsce.



Zaskakujące są dla mnie powyższe wyniki, a w szczególności wskazania posiadanego pakietu internetu mobilnego bez limitu. Może to świadczyć o tym, iż stosowany przez operatorów zabieg internetu mobilnego bez limitu GB, ale z ograniczeniem prędkości zrobił swoje.



Niemniej znowu - ważne, że działa.



Co do cen, są one akceptowalne, zarówno jeśli chodzi o internet stacjonarny, jak i mobilny. Średnio płacimy za dostęp do niego odpowiednio 67,4 zł i 46,3 zł miesięcznie.

Usługi wiązane

Na koniec zostały nam jeszcze usługi wiązane, z których aktualnie korzysta niemal połowa badanych.



Najczęściej łączymy w pakiety trzy usługi - 63%, z czterech usług korzysta co piąty ankietowany, a z dwóch 15%. Największą popularnością cieszą się tu następujące usługi, według kolejności - telewizja, internet stacjonarny, telefonia komórkowa i internet mobilny.



Dlaczego wybieramy usługi wiązane? Nie będzie tu zaskoczeniem, że dla trzech na czterech badanych najistotniejsza jest tu ich cena - niższa, niż w przypadku wykupywania tych samych usług z osobna.

Z innych potencjalnie ciekawych danych z raportu, UKE zapytało jeszcze rodaków o 5G, ale w mojej ocenie to jeszcze za wcześnie na takie pytania. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie, a aukcja 5G w pasmie C rozstrzygnęła się w październiku. Nie dziwi więc, że słyszało o niej zaledwie 7% badanych, a z tych 7% jedynie 24% znało jej wynik.

Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.