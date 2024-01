A nie mówiłem? Pierwszy operator podnosi ceny za „prawdziwe 5G”

To nie może być przypadek, w piątek Orange poinformował o włączeniu 5G w paśmie C na swoich nadajnikach, a dziś po cichu podniósł ceny za abonament komórkowy z dostępem do 5G.

Co ciekawe, Orange na swoim blogu postanowił poinformować dziś o nowym pakiecie Bezpieczny Roaming, ale zapomniał o tak ważnym szczególe jak podwyżka w abonamencie komórkowym.

Niemniej można się było tego spodziewać, jeszcze 19 października radziłem Wam rozejrzenie się za ofertą z dostępem do 5G w tekście - Czas przejść na ofertę z 5G. Podwyżki na horyzoncie:

Jeśli więc nie macie jeszcze w swojej ofercie włączonego dostępu do 5G, warto rozejrzeć się teraz za takową, choćby najtańszą opcją, by uniknąć podwyżek, które zwykle dotykają nowych klientów, a którzy to będą kuszeni w nich dostępem do „prawdziwego 5G”.

Tydzień później Orange podniósł kwoty abonamentów, obowiązujące po zakończonej umowie, a więc po przejściu jej na czas nieokreślony - Koniec umów na czas nieokreślony - płać więcej lub przedłuż.



Wcześniej było to 10 zł więcej niż w trakcie umowy, po tej zmianie 15 zł więcej.

Najwyraźniej Orange teraz się z tego wycofał, ale jednocześnie od razu podniósł kwoty wszystkich abonamentów 5G o 5 zł miesięcznie. Jak widać po cenach obowiązujących po zakończeniu umowy, kwoty znowu są wyższe o 10 zł.



Tak więc w ten sposób, wróciliśmy z tym do stanu z października, ale z wyższymi opłatami za poszczególne plany. Za najtańszy abonament zapłacimy teraz 60 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych, 70 zł za limit 150 GB, a 90 zł miesięcznie za 300 GB.



I tutaj znowu ciekawostka - obecnie najdroższy plan dla nowych klientów za 90 zł z limitem 300 GB w miesiącu jest droższy niż pakiet dla obecnych klientów z planem za 55 zł miesięcznie, którzy mogą teraz dokupić do niego światłowody z limitem prędkości 600 Mb/s za 35 zł i korzystać z tego zestawu za łączną opłatą 89,99 zł miesięcznie. Do tego dostaną jeszcze tablet TCL TAB 10 Gen 2 za 1 zł.

Stock Image from Depositphotos.