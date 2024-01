Internet 5G bez limitu danych i prędkości teraz taniej

Właśnie bezkonkurencyjna od jakiegoś czasu subskrypcja w Orange Flex, gdzie za 80 zł miesięcznie możemy korzystać z pakietu z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz nielimitowanym w dane i prędkość transferem danych, przyświecała w mojej ocenie wprowadzeniu obniżki w abonamencie T-Mobile.

Do tej pory Oferta L Nielimitowana w T-Mobile kosztowała 90 zł miesięcznie - przez 3 miesiące za darmo, teraz dostępna jest w cenie zaledwie 70 zł miesięcznie. W jej ramach otrzymujemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitów transferu danych i prędkości.



Podpis pod tą ofertą - Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 0 zł przez 3 mies., potem 90 zł/mies, to wymóg prawny przy zastosowaniu promocji, sprawdziłem dodając tę ofertę do koszyka i cena 70 zł obowiązuje przez cały okres umowy.



Jak bardzo to jest teraz konkurencyjna oferta? Spójrzmy na oferty w tej cenie u pozostałych operatorów „wielkiej czwórki”,



W abonamencie Orange, po wczorajszej podwyżce za 70 zł miesięcznie skorzystamy z Planu M, zawierającym pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 150 GB limitu transferu danych. Do tego CyberOchrona, Telewizja Mobilna i 2 miesiące dostępu do serwisu streamingowego z filmami i serialami Netflix w Planie Podstawowym.



W abonamencie Play z kolei, obecnie porównywalny z T-Mobile cenowo jest plan za 65 zł miesięcznie. Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości mamy tu jednak tylko 120 GB transferu danych, do tego telewizja PLAY NOW w cenie.



W abonamencie Plus natomiast, za 69 zł miesięcznie mamy limit 240 GB, ale w tej cenie możemy nabyć dwa numery z podziałem transferu, czyli po 120 GB na numer.

Brak limitów w Orange Flex już nie jest najtańszy

Przechodzimy już do wspomnianej na początku konkurencji dla promocji w T-Mobile za 70 zł miesięcznie. Do tej pory, subskrypcja w Orange Flex za 80 zł miesięcznie była najtańszą opcją na nielimitowany w dane i prędkość internet mobilny.



Teraz jest 10 zł droższa, ale nadal ma istotne przewagi nad abonamentem w T-Mobile. Przede wszystkim możemy dobrać tu do trzech kart SIM/eSIM z tym samym numerem, które możemy włożyć do smartwatcha, tabletu czy routera WiFi. W T-Mobile wprawdzie również dostajemy dodatkową kartę SIM do smartwatcha, routera czy tabletu, ale zawiera limit tylko 50 GB transferu danych w miesiącu, a po 1 miesiącu jest płatna, jeśli ją używamy - 30 zł miesięcznie.Poza tym w Orange Flex nie ma umowy, nie ma więc podwyżki opłat po zakończonej umowie (w T-Mobile za każdy rok umowy na czas nieokreślony płacimy o 10 zł więcej). Dodatkowo, w Orange Flex nie musimy cały czas korzystać z pakietu za 80 zł. Jeśli wystarczy nam w smartfonie limit 45 GB w miesiącu za 35 zł miesięcznie, usługę UNLMTD możemy wykupować z osobna w razie zaistnienia takiej potrzeby za 45 zł miesięcznie lub 15 zł na tydzień.

Nie zapominajmy też o najnowszej promocji w Plush na kartę, gdzie przy nielimitowanym pakiecie głosowym za 30 zł miesięcznie, możemy dokupić sobie nielimitowany w prędkość i dane internet mobilny 5G za 1 zł miesięcznie dziennie, co daje nam 60 zł miesięcznie za brak limitów w internecie mobilnym. To jednak cena do końca marca, od kwietnia będzie to koszt 5 zł za 1 dzień

