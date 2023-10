100 GB w ofercie na kartę to za mało? Teraz już mamy po 400 GB co miesiąc

Za kilka miesięcy minie już dwa lata od premiery promocji „darmowych” gigabajtów w ofertach na kartę. Na początek było to 100 GB co miesiąc przez rok, dziś już ten limit dobił do aż 400 GB.

Promocja ta zadebiutowała najpierw w ofercie na kartę T-Mobile, ale fakt rosnącej na jej skutek liczby kart SIM w bazie pre-paid tego operatora, pojawiła się ona po pół roku już u każdego z „wielkiej czwórki”.

Mimo, że pomysł był na promocję roczną, przetrwała ona do dziś w nieco zmienionej formie. Operatorzy zaczęli ją traktować jako wabik do tych droższych pakietów w ofertach na kartę, w których to stopniowo zaczęli zwiększać limit dostępny gigabajtów co miesiąc. W efekcie, już prawie u wszystkich operatorów, możemy korzystać z limitu na poziomie 400 GB transferu danych w miesiącu,- nie licząc gigabajtów z pakietu. Sieć przez dwa lata to wytrzymała, prawdopodobnie mimo tak dużych limitów nie są one wykorzystywane do końca przez klientów, ale skoro działa, to i promocja trwa w najlepsze.

W jakich cenach dostępne są teraz tak duże limitu transferu danych? Sprawdźmy.

400 GB transferu danych w ofercie na kartę Orange

Orange, to na razie jedyny operator, który promocję „darmowych” gigabajtów włączył w dwóch pakietach,- nie tylko w tym najdroższym za 39 zł miesięcznie, ale i w tańszym za 35 zł miesięcznie.



Dzięki tej promocji, łącznie z limitem z pakietu, klienci mają do dyspozycji odpowiednio 450 GB i aż 480 GB transferu danych w miesiącu. Do tego można jeszcze doliczać bonusy za doładowanie online czy w aplikacji mobilnej Mój Orange, więc z powodzeniem można te limity zaokrąglić do 500 GB, przynajmniej w tym droższym pakiecie.

400 GB transferu danych w ofercie na kartę Play

W Play dodatkowe 400 GB miesięcznie dostępne jest w najdroższym pakiecie w ofercie na kartę za 45 zł miesięcznie, a więc trzeba tu wyłożyć o 10 zł więcej niż w Orange na kartę.



Za to w Play podobna promocja dostępna jest też w ofercie internetu mobilnego na kartę, co ma już więcej sensu niż w zwyczajnych pakietach do smartfona. Kosztuje ona 50 zł miesięcznie i łącznie z transferem z pakietu daje aż 600 GB w miesiącu,- to chyba najtańsza obecnie opcja na internet mobilny do routera WiFi z dostępnych ofert na kartę, z tak dużym limitem.

150 GB transferu danych na lata w ofercie na kartę Plus

Plus w swojej ofercie na kartę nie doszedł jeszcze do 400 GB miesięcznie. W najdroższym pakiecie mamy promocję darmowych gigabajtów w liczbie 150 GB miesięcznie za 40 zł.



Jednak w odróżnieniu od innych operatorów, ta promocja jest praktyczniejsza, bo nie jest na rok a na lata. Co oznacza, że tyle ile uzbieracie gigabajtów przez ten rok, tyle będziecie mogli wykorzystać do ostatniego gigabajta, nawet jak już te 12 miesięcy minie.

400 GB transferu danych w ofercie na kartę T-Mobile

W T-Mobile podobnie jak w Play, 400 GB miesięcznie dostępne jest w najdroższym pakiecie w ofercie na kartę za 45 zł miesięcznie.



Łącznie z transferem danych z pakietu, jest to obecnie 460 GB w miesiącu przez kolejne 12 miesięcy.

Oczywiście we wszystkich powyższych pakietach, oprócz setek gigabajtów, dostępne są nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz dostęp do 5G w zasięgu poszczególnych operatorów.

Stock Image from Depositphotos.