Rok abonamentu za darmo w T-Mobile. Wyjaśniam o co chodzi

T-Mobile ogłosił dziś dwie promocje. Pierwsza to gwarancja satysfakcji lub rozwiązanie umowy bez konsekwencji, a druga to rok abonamentu za darmo dla przenoszących numer komórkowy od innego operatora.

Gwarancja satysfakcji - 30 dni na testy

Zaczynając od gwarancji satysfakcji - dotyczy ona każdej nowej umowy zawieranej na abonament komórkowy, internet mobilny, internet domowy i internet światłowodowy oraz pakiety telewizyjne. Każdy klient ma 30 dni na testowanie wybranej usługi, jeśli nie spełni ona jego oczekiwań w tym czasie, może rozwiązać umowę bez konsekwencji, a T-Mobile zwraca dodatkowo poniesione koszty przez ten miesiąc.

I teraz tak, jeśli podpiszecie umowę na abonament wraz z urządzeniem, możecie odstąpić od takiej umowy tylko w tym miejscu, w którym została zawarta. Z kolei przy umowach bez urządzenia, można ją rozwiązać w terminie 30 dni w dowolnym kanale sprzedaży. W przypadku kanałów online i telefonicznych, można nawet zamówić sobie kuriera, który zwróci za nas sprzęt.

12 miesięcy abonamentu komórkowego za 0 zł

Ta promocja ładnie będzie wyglądała na billboardach, a w rzeczywistości to nic innego jak usługa - „Zawieszenie abonamentu”, a więc znana opcja też u innych operatorów - z tą różnicą, że zwykle oferowana jest ona na kilka miesięcy do pół roku maksymalnie. T-Mobile przedłuża ją po prostu dwukrotnie, wyciąg z regulaminu:

Jeśli Abonent zawiera Umowę z przeniesieniem numeru od innego dostawcy usług do T-Mobile, Abonament na jej start ulega zawieszeniu. Opłata za przyłączenie do Sieci uwzględniona będzie wówczas na pierwszej fakturze po ustaniu tego zawieszenia. Stan zawieszenia Abonamentu trwa maksymalnie przez okres 365 pierwszych dni Umowy (…).



Jak to działa dokładnie? Jeśli mamy aktualnie obowiązującą umowę na abonament komórkowy u innego operatora, ale do jej końca pozostało od miesiąca do 12 miesięcy maksymalnie, możemy już dziś podpisać umowę na przeniesienie numeru do T-Mobile. W formularzu przeniesienia numeru, zaznaczamy opcję - na koniec okresu zobowiązania, a do tego momentu korzystamy z dwóch numerów. Swojego głównego numeru u dotychczasowego operatora (za który płacimy abonament do czasu przeniesienia) i z numeru tymczasowego w T-Mobile (za który nie płacimy do czasu przeniesienia numeru głównego).

W rezultacie musimy więc posiadać smartfona z dualSIM, bo przecież na rok nie będziemy wszędzie i u wszystkich zmieniać swojego głównego numeru na tymczasowy. Tak więc ten tymczasowy przyda się jedynie na korzystanie przez rok z nielimitowanego internetu, gdyż promocja ta działa tylko przy dwóch najdroższych abonamentach.

Oferta M Nielimitowana za 70 zł miesięcznie, z internetem mobilnym bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s oraz Oferta L nielimitowana za 90 zł miesięcznie z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości.

Powyższe opłaty zaczną obowiązywać od pierwszego pełnego miesiąca po faktycznym przeniesieniu naszego głównego numeru od dotychczasowego operatora.

Karta SIM w tych ofertach nie działa w modemach i routerach. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie grożącym przeciążeniom Sieci.

Dla osób, które będą chciały na ten rok darmowy internet bez limitów danych w domu, cytuje powyżej inny fragment z tego samego regulaminu. Linki do regulaminu i więcej szczegółów tych promocji, znajdziecie na dedykowanej stronie T-Mobile.

Źródło: T-Mobile.

