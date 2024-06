15 tys. zł za 1 GB w T-Mobile? Jak dla mnie to promocja

Zbliża się sezon wakacyjny i czas wyjazdów urlopowych, nie tylko w Polskę czy do krajów UE, ale i poza. Operatorzy przygotowali więc na ten cel promocje dla klientów wyjeżdżających w dalsze rejony świata. Najpierw Orange, a dziś T-Mobile.

Zacznijmy jednak od niby kontrowersyjnego nowego cennika T-Mobile na internet poza UE. W sieci można przeczytać słowa oburzenia, iż operator liczy sobie za 1 GB 15 tys. zł w strefie 3.

Nikt z tych oburzonych nie doczytał jednak, iż T-Mobile rozlicza tę kwotę proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB transferu danych. Tak więc przeliczając na 100 kB będzie to około 1,5 zł - zaokrąglam dla ułatwienia, wiadomo, że 1 GB to nie jest dokładnie milion kB.

Czy słusznie podaje tu tę zawrotną kwotę za cały 1 GB? W mojej ocenie jak najbardziej tak, bo lepiej działa na wyobraźnię klientów, którzy widząc taki koszt z pewnością zadbają o to, by nie włączać internetu na swojej karcie w krajach 3 strefy roamingowej.

Jak to robią inni operatorzy i w jakich stawkach? W Orange mamy z kolei podany 1 MB, ale naliczanie jest za każde 50 kB w cenie 1,51 zł dla stref 2 i 3 oraz 2,2 zł dla stref 4 i 5. W powyższych strefach mieszczą się wszystkie kraje świata spoza UE. Tak więc za 100 kB zapłacimy tu odpowiednio 3,02 zł oraz 4,40 zł. Przeliczając to na 1 GB, będzie to odpowiednio 30,2 tys. zł oraz 44 tys. zł. Bardziej działa na wyobraźnię?

Plus z kolei ma uśrednione stawki na resztę świata poza UE i za każde 50 kB liczy 2,46 zł, a więc za 100 kB będzie to 4,92 zł, a za 1 GB będzie to 49,2 tys. zł.

Natomiast Play dzieli to na 3 strefy poza UE, a nalicza za każde 100 kB, tak więc w I strefie zapłacimy 3,60 zł za 100 kB, czyli 36 tys. zł, w II strefie 4,30 zł, czyli 43 tys. zł, a w III strefie 4,54 zł, czyli 45,4 tys. zł.

Jak widać Orange i T-Mobile z racji swojego globalnego charakteru działalności, mają wynegocjowane lepsze stawki roamingowe. Niemniej i tak wyjeżdżając do tych odległych stref, zawsze warto zaopatrzyć się w lokalne karty SIM.

Co z prawdziwymi promocjami, o których pisałem na początku w Orange i T-Mobile. Pierwszy swoją promocję roamingową ogłosił Orange, pod koniec stycznia - pisaliśmy o tym szerzej w tym wpisie. Mamy tu dwa pakiety.

Pierwszy odnawialny, co 24h, w którym płacimy 15 zł za 1 GB, drugi jednorazowy, ważny 15 dni - 10 GB za 79 zł.

Oba pakiety będą działały w wyżej wymienionych krajach. Więcej o tym na stronach Orange i w podlinkowanym wyżej naszym wpisie.

Dzisiaj natomiast, T-Mobile ogłosiło swoją promocję. Tu zaczynając od listy krajów, przedstawia się ona następująco:

W każdej z tych stref: 1B i 2, T-Mobile daje pakiet 1 GB w cenie 49 zł, po jego wykorzystaniu za każdy kolejny 1 GB - rozliczane już proporcjonalnie za każde 100 kB, również zapłacimy 49 zł.

Dodatkowe pakiety z jakich można skorzystać w T-Mobile to: 5 GB ważne przez 7 dni w cenie 99 zł oraz 10 GB ważnych przez 14 dni w cenie 149 zł. Więcej o tej promocji przeczytacie na stronach T-Mobile.

Jak widać, Orange ma tu ciekawszą propozycję na internet mobilny w telefonie poza UE, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i cenowym.

