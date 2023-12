Dajemy 4 mln lajków, piszemy 241 milionów maili. Co jeszcze robimy w 60 sekund?

Internet jest wielki od lat, ale z każdym rokiem staje się... jeszcze większy. I choć zerkanie na statystyki i świadomość ile godzin materiałów każdej godziny trafia na YouTube, czy ile danych zużywanych jest podczas jednego koncertu Taylor Swift daje do myślenia, to okazuje się, że gdy zrobimy krok wstecz i spojrzymy na dane dotyczące internetu w 2023 — są one po prostu... porażające!

Internet w 2023. Te liczby działają na wyobraźnię

Grupa Domo od dekady przygotowuje raporty zatytułowane "Data Never Sleeps", pokazujące z roku na rok jak internet rośnie w liczbach. A rośnie w zastraszająco szybkim tempie, zaś same dane które pojawiają się w raporcie po prostu działają na wyobraźnię.

"Tegoroczne wyniki odzwierciedlają stale zmieniający się i szybko zmieniający się krajobraz cyfrowy, który został tylko wzmocniony przez szybką popularność modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT" - powiedział Josh James, założyciel i dyrektor generalny Domo. "Dane napędzają wszystko, co robimy, od szybkiego wyszukiwania online lub wysyłania wiadomości e-mail, po sprawdzanie najnowszych nagłówków w drodze do pracy. Data Never Sleeps, teraz w jedenastym roku, pokazuje, jak bardzo polegamy na danych i ich wpływie na nasze codzienne życie w jednej z 525 600 minut w roku".

We współczesnym internecie wiele się dzieje w 60 sekund

Zacznijmy może od tego, jak bardzo rośnie populacja internautów. Kiedy Domo rozpoczynało tworzenie swoich raportów w 2013, mowa było o 2,1 miliardach aktywnych użytkowników. Jedenaście lat później - mowa już o 5,3 miliardzie użytkowników.

Wraz z nimi, rośnie także liczba aktywności które w 60 sekund dzieją się w sieci. Fajnie też widzieć, jak zmieniają się trendy i aktywności. Kilkanaście lat temu nikt nie pisałby o tym ile osób pobierało aplikację Instagram Threads (3720 w ciągu minuty) czy ile zapytań wysyłanych jest do Chat GPT (6994 w ciągu minuty). Ani tym bardziej ile osób streamowało utwory Taylor Swift (694 tysiące razy w ciągu minuty). Można było oprzeć się co najwyżej na wyszukiwaniach w Google (6,3 miliona wyszukań w ciągu minuty) czy zakupach na Amazonie (gdzie w każdej minucie wydawanych jest 455 tysięcy dolarów). Co niezwykle intrygujące — średni użytkownik internetu generuje około 102 MB danych w 60 sekund.

Zjawiskowo wypadają jednak liczby związane ze streamingiem treści filmowych. W ciągu 60 sekund internauci oglądają materiały, których łączny czas trwania to... 43 lata! Na samym tylko Twitchu w ciągu minuty użytkownicy oglądają 48 tys. godzin treści.

Ogromne liczby z każdym rokiem są coraz większe

Liczby te robią ogromne wrażenie, a nie mam najmniejszych wątpliwości, że w kolejnych latach będą jeszcze bardziej spektakularne. Bardziej mnie zastanawia jakie nowe kategorie pojawią się w przyszłości?