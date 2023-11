Google wprowadziło do sieci nowość, którą pokochają nie tylko żartownisie

Nowe domeny w internecie zawsze wzbudzają sporo emocji. Trochę dlatego, że otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości, trochę dlatego że dają nam szansę wykazać się kreatywnością. A trochę też dlatego, że najzwyczajniej w świecie są przydatne. I nowe domeny od Google jednoznacznie sugerują w jakim celu powstały i do czego mają być wykorzystywane. Chodzi bowiem o domeny .meme!

Źródło: Reddit

Możesz już zarejestrować domenę .meme! W sam raz dla wszystkich śmieszków

Pierwsi zainteresowani już teraz mogą kupować domeny .meme — wszystko w ramach czegoś, co można nazwać... wczesnym dostępem? Trzeba za niego nieco więcej zapłacić, ale nie mam wątpliwości, że w przypadku co bardziej chodliwych nazw — pieniądze nie grają roli. Jak twierdzi Google: to jednorazowa dopłata. W przypadku chęci przedłużenia, będą kupujących je obowiązywały takie same ceny, jak w przypadku całej reszty klientów.

Pozostali zainteresowani mogą ustawić się w kolejce i już w najbliższy wtorek, 5. grudnia o godzinie 18:00 czasu polskiego (4PM UTC) będą mogli kupić wymarzoną domenę .meme. Wtedy już bez żadnej dodatkowej opłaty, a po prostu w standardowej cenie.

Pierwsze domeny .meme już kupione. Oczywiście wypełnione są... meme!

Od czasu umożliwienia zakupu nowych domen, nie zabrakło użytkowników którzy postanowili skorzystać z nowości, mimo wyższej ceny. Jakie strony z domeną .meme są już dostępne? Ano te... z memeskami, rzecz jasna. Jeżeli chcielibyście je sprawdzić, to zajrzyjcie pod https://grumpycat.meme/ czy https://knowyour.meme/.

Google lubi zatrząść światem domen i stawiać na takie... mniej standardowe rozwiązania. Nie tak dawno do puli dorzucili chociażby .boo czy .ing — co otwiera ocean nowych kombinacji dla wszystkich zainteresowanych. Ciekawe czy przy okazji wybuchu popularności nowych meme użytkownicy będą zabijać się o to, kto pierwszy wykupi domenę z... meme?