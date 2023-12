Ta funkcja w przeglądarce niejednokrotnie uratuje Ci skórę!

Opera GX wprowadza coś, o czym każdy marzył

Opera do swojej gamingowej przeglądarki wprowadza „Tryb paniki”, który, chociaż brzmi dość dziwnie, to okaże się naprawdę przydatny. W Operze GX od teraz po wciśnięciu F12 na klawiaturze będziemy mogli szybko wyciszyć odtwarzanie jakichkolwiek treści ze wszystkich otwartych kart i przełączyć się do nowego okna z całkowicie bezpieczną zawartością. Opera pozwala wybrać witrynę, którą chcemy ustawić jako bezpieczną kartę, z preinstalowanymi opcjami YouTube, Twitch i Wikipedii — jeśli chcecie zdecydować się na coś alternatywnego, to polecam Antyweb — na naszej głównej stronie nigdy nie będzie wstydu. Kiedy już będziemy mogli spokojnie wrócić do przeglądania swoich treści, wystarczy znów kliknąć F12.

To świetna sprawa dla wielu użytkowników. Po pierwsze, wybór klawisza F12 ma sporo sensu ze względu na to, że — o ile nie jesteście programistami — to zapewne nie używacie tego klawisza do niczego. Teraz znajdzie on swoje zastosowanie — i to bardzo przydatne.

Koniec z niezręcznymi sytuacjami?

Oglądacie swoje guilty pleasure na YouTubie, szukacie akurat dla kogoś prezentu pod choinkę, zapuściliście się w dziwne rejony NSFW na Reddicie czy może po prostu właśnie stajecie się mistrzami swojej ulubionej gry przeglądarkowej, a do pokoju czy Waszego biurka właśnie podchodzi współpracownik, lokator lub sam szef? Do tej pory albo przechodziło się na pulpit — co nie było zbyt przekonujące — albo trzeba było pogodzić się z losem i przyjąć falę niezręczności.

Źródło: Opera

Tryb paniki sprawi jednak, że bez problemu za pomocą jednego przycisku możecie robić coś całkowicie neutralnego — a nawet pozornie pożytecznego! Aby włączyć przycisk paniki, trzeba najpierw włączyć opcję „early bird” w ustawieniach przeglądarki. Jest to część najnowszej aktualizacji Opery GX, która obejmuje także funkcję zakładek gości i ulepszenia logowania na Twitchu. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Opera