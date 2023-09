Intel stawia na AI, sztuczna inteligencja trafi do procesorów

Pod hasłem "Bringing AI Everywhere" wystartowała właśnie konferencja Intel Innovation 2023, na rozpoczęcie której wystąpił Pat Gelsinger i przedstawił najnowsze plany Intela w kwestii sztucznej inteligencji.

Intel nie pozostaje w tyle

Intel Innovation to coroczna konferencja, która odbywa się już po raz trzeci. Tym razem głównym gwoździem programu jest szereg technologii pozwalających wprowadzić sztuczną inteligencję wszędzie, od procesorów konsumenckich, przez układy serwerowe, a na dedykowanych układach obliczeniowych kończąc. Wzorem konkurencyjnych firm, które obecnie sporo zyskują na ogromnym zainteresowaniu sztuczną inteligencją, Intel zamierza wprowadzić w najbliższych miesiącach szereg produktów, które wyposażone zostaną w dedykowane układ NPU wspomagające tego typu obliczenia.

„Sztuczna inteligencja reprezentuje zmianę pokoleniową, dającą początek nowej erze globalnej ekspansji, w której przetwarzanie danych ma jeszcze większe znaczenie dla lepszej przyszłości dla wszystkich” – powiedział dyrektor generalny firmy Intel, Pat Gelsinger. „Dla programistów stwarza to ogromne możliwości społeczne i biznesowe przesuwaj granice tego, co możliwe, aby tworzyć rozwiązania dla największych na świecie wyzwań i poprawy życia każdej osoby na planecie.”

Jednocześnie szef Intela potwierdził, że firma jest na dobrej drodze aby wdrożyć 5 nowych systemów litografii w ciągu 4 lat. Obecnie spółka produkuje już procesory z użyciem litografii Intel 7, a kolejne iteracje - Intel 4 i Intel 3 powinny wejść do masowej produkcji jeszcze przed końcem tego roku. Pat Gelsinger pokazał też na konferencji pierwszy wafel krzemowy z testowymi wersjami procesorów Intel Arrow Lake, które powstaną w litografii Intel 20A i wejdą do sprzedaży w przyszłym roku. Podobnie jak kolejna iteracja tego rozwiązania, Intel 18A, będą one korzystać z nowych rozwiązań w budowie tranzystorów takich jak PowerVia czy RibbonFET.

Amerykanie stawiają również na rozwój nowych materiałów, jak szklanych substratów do produkcji procesorów, które mają umożliwić dalsze skalowanie tranzystorów czy uniwersalnych "opakowań" pozwalających połączyć wiele różnych układów na jednej płytce. Jednym z przykładów jest układ firmy Synopsys, który korzysta z Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) i łączy ze sobą procesor produkowany przez Intela w litografii Intel 3 z układem TSMC produkowanym w technologii N3E. Biorąc pod uwagę, że Intel zamierza mocno wejść w biznes produkcji układów scalonych na zamówienie, ta technologia powinna odegrać dużą rolę w popularyzacji tej usługi.

Intel APD Chip Close-Up

Intel rzuca wyzwanie konkurencji

Jednym z kluczowych elementów wystąpienia Pata Gelsingera było zwrócenie uwagi na to jak produkty Intela pomagają w rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Alibaba już dzisiaj wykorzystuje procesory Intel Xeon oraz układy Intel Gaudi2 w swoich obliczeniach związanych z tzw. generatywną sztuczną inteligencją korzystającą z technologii LLM (jak np. ChatGPT). Nowe procesory Xeon 5. generacji zyskają dedykowane moduły AI, a także znacznie więcej rdzeni (nawet 288 rdzeni typu E), które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej ponad dwukrotnie względem obecnych układów 4. generacji.

Dedykowany układ NPU (Neural Processing Unit) pojawi się także w nadchodzących procesorach Intel Core Ultra o nazwie kodowej Meteor Lake, które zadebiutują jeszcze w tym roku. Zapewni on energooszczędne przyspieszenie obliczeń związanych z AI i lokalne wnioskowanie na komputerze PC, bez potrzeby kontaktu z chmurą obliczeniową. Gelsinger potwierdził, że procesory Core Ultra zadebiutują 14 grudnia i stanowią one punkt zwrotny w planie rozwoju procesorów klienckich Intela. Jest to pierwszy projekt chipletu, który stworzono dzięki technologii Foveros. Oprócz NPU oraz energooszczędności dzięki litografii Intel 4, nowy procesor zapewni lepszą wydajność graficzną dzięki wbudowanemu GPU klasy Intel Arc.

Pat Gelsinger wspólnie z Jerry'm Kao z Acera pokazał też pierwsze produkty tego producenta bazujące na procesorach Intel Core Ultra i wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji w licznych aplikacjach, które mają być gotowe już na premierę nowych układów. Dzięki nowym bibliotekom stworzonym przez programistów Intela oraz rozwiązaniu OpenVINO, wdrożenie takich rozwiązań ma być znacznie łatwiejsze. Więcej szczegółów poznamy zapewne w nadchodzących miesiącach.