Intel Core 3/5/7 oraz Ultra 5/7/9

Wszyscy pewnie doskonale kojarzycie logo Intel Inside i jego pochodne, które w postaci holograficznych nalepek pojawiają się zarówno na komputerach stacjonarnych jak i notebookach. Od połowy tego roku logo to znacząco się zmieni, a to za sprawą nazewnictwa nowych procesorów. Nadchodzące układy z rodziny Meteor Lake, nie będą już architekturą Core 14. generacji, będą po prostu procesory Intel Core z oznaczeniem numerycznym. Zniknie zatem literka "i", czyli Core i3/i5/i7, która zostanie po prostu usunięta. Pozostanie tylko cyferka, tak jak na poniższym obrazku - Intel Core 3/5/7. Pełna nazwa procesora będzie zatem brzmiała Intel Core 3 XX000H, gdzie XX to oznaczenie generacji układu, a 000 to numer porządkowy dla konkretnych modeli.

W użyciu pojawi się też nowe oznaczenia Intel Core Ultra 5/7/9, które będzie dotyczyło tych najwydajniejszych procesorów. Intel chce w ten sposób wyróżnić najwydajniejsze układy przeznaczone dla entuzjastów, które nie tylko charakteryzują się wysokim taktowaniem, dużą liczbą rdzeni, ale również możliwości zmiany większej ilości parametrów, w tym taktowania zegara. Dopóki architektura Meteor Lake nie zadebiutuje oficjalnie, to ciężko w tej chwili powiedzieć czym dokładnie będą wyróżniać się modele Ultra. Można jednak założyć, że różnica będzie wyraźna. Dwa tygodnie temu podsumowałem plotki na temat Meteor Lake, z których wynika, że nowe układy mogą zostać wyposażone nawet w 40 rdzeni, a część z nich będzie produkowana przez TSMC w litografii 3 nm. To jednak nadal tylko czyste spekulacje.

Zarówno standardowe procesory Core 3/5/7, jak i modele Core Ultra 5/7/9 zostaną wyposażone w układy graficzne Intel Arc, których specyfikacji jednak też nadal jeszcze nie znamy. Wygląda jednak na to, że w raz z nową generacją, Intel chce wyraźniej odciąć się od starszych modeli, rozpoczynając nowy rozdział w swojej bogatej historii.