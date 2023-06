Intel stawia na wiele rdzeni

Intel długo opierał się dodawaniu kolejnych rdzeni do swoich procesorów. Wystarczy wspomnieć, że od 2011 do 2017 roku liczba rdzenia w najwydajniejszych układach cały czas wynosiła 4. AMD w tym czasie skupiało się na tym, aby zapewnić użytkownikom większą wydajność wielowątkową i to wreszcie się opłaciło. Dzisiaj to Intel musi gonić swojego konkurenta, ale robi to jednak w nieco inny sposób, stosując znaną ze smartfonów architekturę big.LITTLE. I tak od 2021 roku, czyli od debiutu architektury Alder Lake, mamy dwuwątkowe rdzenie wydajne - P oraz jednowątkowe, oszczędne rdzenie E. Najpierw było ich 8 + 8, obecnie w procesorach Raptor Lake, czyli architekturze 13. generacji mamy ich nawet 8 + 16, co daje obsługę 32 wątków jednocześnie.

W tym roku miała zadebiutować 14. generacja procesorów Core - Meteor Lake, ale według najnowszych doniesień kanału Moore's Law is Dead te procesory prawdopodobnie nie trafią do komputerów stacjonarnych, a będą dostępne tylko w notebookach. Dzięki pojawieniu się 2 dodatkowych, jeszcze bardziej oszczędnych rdzeni, czas pracy notebooków na baterii powinien ponownie się poprawić. Zmiana ta nie ma jednak większego sensu dla komputerów biurkowych, więc dla nich pozostanie odświeżony Raptor Lake z nieco wyższymi zegarami i nadal na starej podstawce/platformie.

Źródło: Intel

Arrow Lake będzie miał nawet 40 rdzeni

Znacznie więcej zmieni się natomiast w przyszłym roku gdy zadebiutują układy z rodziny Arrow Lake. Intel planuje wtedy nie tylko całkiem nową podstawkę (LGA 1851), ale również dalsze zwiększenie liczby rdzeni. W połączeniu z nową architekturą, zarówno rdzeni P (Lion Cove) oraz E (Skymont) oraz zwiększeniu taktowania, pozwoli to na znaczny wzrost wydajności. Według plotek w testach jednowątkowych może to być wzrost nawet o 40% w porównaniu do obecnej, 13. generacji. Dzięki dodatkowym rdzeniom E, wzrośnie też znacząco wydajność wielowątkowa, nawet o 55-75%. Wygląda więc na to, że Intel ponownie postawi wysoko poprzeczkę swojemu konkurentowi.

Taki wzrost wydajności będzie możliwy między innymi dzięki temu, że najwydajniejsze układy z rodziny Arrow Lake będą produkowane w fabrykach TSMC na Tajwanie w litografii 3 nm. Dotyczy to procesorów Core i9/i7/i5 dla komputerów stacjonarnych, które będą wyposażone odpowiednio w 8 lub 6 rdzeni P oraz od 8 do 32 rdzeni E. Co ciekawe słabsze układy z rodziny Core i3/i5 Intel będzie produkował samodzielnie w swoim procesie Intel 20A, ale w takim przypadku liczba rdzeni będzie znacznie mniejsza. Niebieski gigant planuje też znaczne zwiększenie liczby rdzeni GPU, nawet do 192 jednostek nowej generacji, co powinno zapewnić również spory wzrost wydajności w grach.

Kolejna generacja architektury Core - Panther Lake, która planowana jest na 2025 rok będzie oferowała podobny układ rdzeni (8+32) ale dzięki zmianom w ich architekturze (Cougar Cove) wydajność dużych rdzeni powinna wzrosnąć o kolejne 30-40% w testach jednowątkowych. Intel podobno skupia wszystkie siły na tym, aby nowe procesory okazały się dużym sukcesem i pozwoliły na odzyskanie pozycji lidera w segmencie wydajności, zarówno jednordzeniowej jak i wielowątkowej. Czy tak się faktycznie stanie dowiemy się najwcześniej w przyszłym roku. AMD w tym czasie z pewnością nie spocznie na laurach.