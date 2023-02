Redukcja zużycia energii, recykling materiałów i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to tematy, które w ostatnich latach zdobyły ogromną popularność. Ekologicznych rozwiązań szukamy wszędzie, również w branży PC, gdzie producenci mają różne pomysły. Intel chce to teraz ustandaryzować.

Producenci notebooków już mniej więcej od 2-3 lat coraz śmielej chwalą się swoimi pomysłami na bardziej ekologiczne urządzenia. Przykładem takiego designu jest Acer Aspire Vero, który posiada między innymi obudowę wykonaną z odzyskanego z oceanów plastiku. To jednak tylko początek, a możliwości są znacznie większe, trzeba je tylko ustandaryzować. I taki właśnie plan ma Intel, który wspólnie ze wspomnianym Acerem oraz Tsinghua Tongfang zaprezentował pierwszy komputer stacjonarny z rodziny Green PC. W tym projekcie największy nacisk postawiono na możliwości recyklingu poszczególnych elementów oraz zmniejszenie zużycia energii.

O ile metale z obudowy czy poszczególnych komponentów można łatwo oddzielić, o tyle recykling płyt PCB, na których montowane są poszczególne komponenty nastręcza nieco więcej trudności. Plan Intela przewiduje, że dzięki zastosowaniu nowych materiałów i mniejszej liczby elementów (ich liczbę zredukowano o 22% z ~1800 do ~1400) możliwe będzie odzyskanie nawet 90% materiałów z całego komputera. Co więcej pozwoli to też na ograniczenie zużycia energii i to nawet o 6%, co też jest dodatkowym atutem. Pierwsza tego typu platforma nie należy może do najwydajniejszych, ale według Intela można w niej wykorzystać procesory z rodziny Alder Lake (Core i9/7/5), czyli wystarczające do każdej pracy biurowej.

Sam komputer zamknięty jest w niewielkiej obudowie (pojemność 7 litrów) i ma bardzo prosty design. Na niewielkiej płycie głównej (o 36% mniejszej od standardu ATX) znajdziemy procesor z podstawowym chłodzeniem Intela, dysk SSD zamontowany w slocie M.2 oraz maksymalnie dwie kości pamięci RAM w slotach SO-DIMM. Poza tym dostępne jest też złącze SATA dla dysków 2.5 cala oraz slot PCIe 16x dla dodatkowej karty graficznej. Zasilanie doprowadzone jest pojedynczym przewodem z zasilacza typu GaN o bardzo wysokiej sprawności. Nie znamy co prawda jego mocy, ale posiada certyfikat 80 Plus Titanium i sprawność na poziomie 94% przy 50% obciążeniu. Minimalistyczne ale też bardzo ciekawe rozwiązanie, które redukuje zużycie energii.

Intel poza procesorem i pomysłem na samą platformę, dostarcza również oprogramowanie Intel Green Computer Software Control Center, które ma pozwolić na lepsze zarządzanie poborem energii procesora. Aplikacja dostosowuje dostępną moc CPU do aktualnie wykonywanych zadań, co również ma pozwolić na zredukowanie zużycia energii. Niestety nie podano żadnych przykładowych danych liczbowych, które mogłyby nam wskazać jaka jest faktycznie korzyść w porównaniu ze standardowym komputerem. Nie mam jednak wątpliwości, że jeśli Intel będzie promował to rozwiązanie, to na rynku pojawi się znacznie więcej urządzeń zgodny z wytycznymi Green PC. Będą to zapewne w większości gotowe komputery kupowane przez firmy, ale to wcale nie oznacza, że ich wpływ na środowisko będzie mniejszy. Poszukiwanie oszczędności w każdej gałęzi przemysłu jest bardzo pożądane i warto docenić takie inicjatywy.

źródło: THG