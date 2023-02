Smartfon jako kamerka do laptopa? U Apple było to bez sensu, ale w przypadku Androida ma szansę się sprawdzić.

Największym zarzutem w stosunku do nowych premier Samsunga było to, że brak jest im innowacyjności. Wiecie, jakiegoś gimmicku, którym można by się pochwalić i przyciągnąć ludzi, jak gesty powietrzne u LG czy 10 tys. opcji aparatu w Sony. I jak najbardziej rozumiem, że przy takiej cenie telefonów ludzie oczekiwaliby czegoś "ekstra". Natomiast dla mnie niektóre rozwiązania technologiczne prezentowane jako "amazing" tak naprawdę wydają się być... śmieszne. Takim chociażby było ogłoszenie przez Apple, że od teraz można będzie korzystać z iPhone'a jako kamerki w Macbooku. Niby świetnie, ale dla mnie jest to tylko i wyłącznie sposób na powiedzenie "w naszych superdrogich laptopach mamy kiepskie kamerki, więc czemu, drogi użytkowniku, nie dokupisz superdrogiego telefonu, żeby coś z tym zrobić".

Teraz tą drogą idzie Google. To jednak co innego

Jak donosi Sammobile, Android 14 będzie systemem, na który zdecydowanie warto czekać. W przypadku Samsunga ma on oznaczać ściślejszą współpracę z Google, między innymi integrację danych pomiędzy Google a Samsung's Health. Teraz dowiedzieliśmy się, że Google pracuje nad funkcją, która ma być dokładną odpowiedzią na wspomnianą powyżej możliwość użycia iPhone'a jako kamerki. Funkcja została opisana jako "DviceAsWebcam" i póki co nie wiadomo, czy będzie ona dostępna dla wszystkich smartfonów z Androidem czy tylko dla wybranych marek, ale podejrzewam, że ze względu na ścisłą współpracę Microsoftu z Samsungiem chociażby w przypadku "Link to PC", podejrzewam, że koreański producent może mieć fory w tej kwestii.

I trzeba przyznać, że w przypadku Samsunga (i telefonów z Androidem) ma to wiele więcej sensu niż w przypadku Apple. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że producenci smartfonów nie zamykają użytkowników w żadnym ekosystemie i z telefony tych marek tak samo dobrze będą pracowały z laptopami Dell, Lenovo, HP i innych. Jeżeli więc mamy jakiś tani komputer z Windowsem, jest duża szansa, że kamerka tam jest... niezadowalającej jakości. W takim przypadku możliwość wykorzystania naszego smartfona jako kamery jest bardzo fajna.

Warto tu też oczywiście zaznaczyć, że na pomysł uproszczenia tego zabiegu nie wpadło w świecie smartfonów ani Google, ani nawet Apple. Pierwsza była.. Motorola, która taką możliwość oferuje już od dawna w ramach swojej platformy Ready For, o której pisałem na Antywebie już nie raz. Ważniejsze pytanie jest jednak takie - czy jeżeli można było łatwo używać smartfonów jako kamerek, to czy korzystalibyście jeszcze z tych w laptopach?

