Jak nie drzwiami to oknem. Instagram zaserwuje nam zdjęcia w formacie Rolek

Kontrowersje wokół Instagrama i zmian które tam panują / są planowane w najbliższym czasie nie ustają. Po tym jak kilkanaście dni temu internet szeroko dyskutował na temat tego jak fatalne są planowane przez platformę zmiany — jej włodarze zdecydowali się z nich wycofać.

Po wprowadzeniu zmian w aplikacji wybuchła ogromna fala oburzenia ze strony użytkowników. Niezadowolenie z tak daleko idących zmian okazywały nie tylko osoby prywatne, ale i największe gwiazdy Instagrama. Doszło nawet do sytuacji, w której najpopularniejsze celebrytki na świecie - Kylie Jenner oraz jej siostra Kim Kardashian otwarcie krytykowały decyzje, które z platformy chciały zrobić TikToka. Powstała nawet specjalna akcja "Make Instagram Instagram Again" wspierana przez społeczność na całym świecie, a oryginalny post z hasłem zyskał ponad 2 mln polubień. W ostatnich dniach wykorzystywany był przez ogromną grupę użytkowników - co z pewnością dało się zauważyć przeglądając w ostatnich dniach posty w aplikacji.

— pisał wówczas Piotr. Przy pierwszych zapowiedziach twórcy platformy niezwykle bronili nowej wizji, zaś już po wycofaniu się z niej stojący na jej czele Adam Mosseri powiedział:

Cieszę się, że podjęliśmy ryzyko - jeśli nie ponosimy porażki co jakiś czas, to nie myślimy wystarczająco dużo lub odważnie. Jednak musimy zrobić zdecydowany krok do tytuły i przegrupować się To doświadczenie wiele nas nauczyło, jednak wrócimy z nowymi pomysłami.

Źródło: Depositphotos

Szczerze? Ani przez chwilę nie wierzyłem w to, że platforma stanie się mniej TikTokowa. Nie widzę na to żadnych szans, a chwilowe zagranie pod publikę to po prostu faza, by jeszcze bardziej nie rozwścieczyć użytkowników. I jeżeli mieliście co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to nie musicie się dłużej łudzić. Myślę, że najświeższa sesja pytań do Mosseri'ego rozwiewa wszelkie wątpliwości. Powiedział on tam, że w ciągu tygodnia-dwóch na Instagramie rozpoczną się testy "ekstra wysokich" zdjęć. Chodzi oczywiście o takie w proporcjach 9:16, czyli te które dotychczas znaliśmy z Relacji. Wkrótce mają być one też częścią feedów użytkowników.

Można mieć wysokie filmy, ale nie można mieć wysokich zdjęć na Instagramie. Pomyśleliśmy więc, że może powinniśmy upewnić się, że traktujemy obie te rzeczy jednakowo.

Jeżeli jeszcze mieliście jakiekolwiek nadzieje na to, że serwis będzie w najbliższej przyszłości fajnym miejscem dla miłośników fotografii to... chyba nie przesadzę ani trochę pisząc, by nikt nie robił sobie nadziei. Kierunek w którym zmierza platforam jest jasny - i czy uda im się to wcześniej czy później, to bez znaczenia. Małymi kroczkami do celu i ten format serwisu który został tak skrytykowany że sami twórcy się z niego wycofali w końcu nadejdzie. Tu jedna zmiana, tam druga zmiana - i ostatecznie będzie wyglądał tak, jak sobie to zamierzono. A już niebawem zdjęcia 9:16 nie tylko w Relacjach, ale i feedzie - bo czemu nie.