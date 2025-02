Instagram jest za duży i idzie pod nóż. Będzie nowa aplikacja?

Instagram nie jest już tą samą aplikacją co kilka lat temu. Zaczynał jako serwis z samymi zdjęciami, dziś chce konkurować z TikTokiem oferując także wideo. NIe każdemu się to podoba, gdyż w aplikacji zrobiło się zwyczajnie tłoczno od mieszanych treści. To może się wkrótce zmienić.

Jak informuje serwis The Information, Meta ma pracować nad nową aplikacją, która skupiać się będzie wyłącznie na rolkach (reelsach) dostępnych obecnie z poziomu Instagrama. To filmy o długości maksymalnie 3 minut, które stają się coraz popularniejsze na platformie. Źródła zbliżone do Meta zdradzają, że prace nad aplikacją o kodowej Project Ray trwają i jej głównym zadaniem ma być przyciągnięcie użytkowników TikToka i odciążanie Instagrama, który pęka w szwach od różnych treści – od zdjęć, przez relacje, po transmisje na żywo i rolki. Co więcej, ma ona oferować możliwość nagrywania i publikowania dłuższych filmików.

Reklama

Instagram jest zbyt duży – czas go podzielić, by zawalczyć z TikTokiem

Instagram mocno chce konkurować z TikTokiem, który przepełniony jest krótkimi lub nieco dłuższymi formami wideo. Jednak nie do końca podoba się to społeczności, która wychowała się na społecznościówce oferującej wyłącznie publikowanie i przeglądanie zdjęć. Meta jest tak skupiona na filmikach, że kilka tygodni temu zapowiedziała nową apkę dla twórców. Edits to darmowy edytor wideo, który ma ułatwić użytkownikom publikującym wideo przekształcanie swoich pomysłów w filmy bezpośrednio na telefonie. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do wsparcia procesu tworzenia dostępne w jednym miejscu. Dzięki niej edycja filmików dla portali społecznościowych będzie łatwa i przyjemna.

Twórcy Edits, które będzie dostępne na iOS i Androida, chcą oddać w ręce użytkowników zaawansowane narzędzia podane w przystępny sposób, które są nie tylko proste w obsłudze, ale także nie wymagają specjalnych umiejętności. Jest tylko jeden haczyk. Edits do użytkowników nie trafi zbyt szybko. Choć firma Meta w swoich komunikatach wskazywała, że nowa aplikacja pojawi się na smartfonach już w lutym, w App Store widnieje informacja, że jej premiera zaplanowana jest dopiero na 31 marca. Nie zapowiada się, by apka udostępniona została jutro – trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na jej oficjalną premierę.

A co z samym Project Ray? Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat prac nad tą aplikacją – warto jednak trzymać rękę na pulsie i wypatrywać zapowiedzi.