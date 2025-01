Facebook zaczyna Cię męczyć? Zobacz, jak pożegnać się z nim na dobre.

Jak usunąć konto na Facebooku? Poradnik krok po kroku

Czy kiedykolwiek złapałeś się na myśli: „Czemu ja tu właściwie jeszcze jestem?”. Facebook, kiedyś miejsce, gdzie odnajdywaliśmy starych znajomych ze szkolnej ławki i dzieliliśmy się zdjęciami z wakacji, dla wielu stał się źródłem zmęczenia i poczucia, że spędzamy tam zbyt wiele czasu. Jeśli jesteś w grupie tych, którzy myślą o pożegnaniu z Facebookiem, ale nie wiesz, od czego zacząć, oto kompletny przewodnik.

Reklama

Przemyśl, zanim usuniesz

Zanim klikniesz w magiczny przycisk „Usuń konto”, zadaj sobie kilka pytań:

Czy na pewno chcesz to zrobić?

Co z danymi, zdjęciami, rozmowami, które tam masz?

Czy faktycznie nie będziesz już tego potrzebował(a)?

Facebook oferuje dwie opcje: dezaktywację konta i usunięcie konta. Dezaktywacja to coś w rodzaju „pauzy” – wylogowujesz się z platformy, ale wszystkie Twoje dane zostają i są przechowywane "za kulisami". Usunięcie to natomiast droga bez powrotu – przynajmniej teoretycznie, bo zanim konto zniknie na dobre, masz jeszcze chwilę na zmianę zdania.

Jak dezaktywować konto na Facebooku?

Dezaktywacja to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz zrobić sobie przerwę, ale nie jesteś pewien/pewna, czy Facebook nie przyda Ci się w przyszłości. Oto jak to zrobić:

Zaloguj się na swoje konto .

. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia i prywatność , a następnie Ustawienia .

w prawym górnym rogu i wybierz , a następnie . W menu po lewej stronie znajdź sekcję Twoje informacje na Facebooku i kliknij Dezaktywacja i usunięcie .

i kliknij . Wybierz opcję Dezaktywuj konto i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Twoje konto zostanie wyłączone, ale wiadomości, które wysłałeś(-aś) innym osobom, pozostaną widoczne.

Źródło: Depositphotos

Jak usunąć konto na Facebooku?

Jeśli jesteś zdecydowany(-a) na totalne pożegnanie z Facebookiem, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Najpierw pobierz swoje dane!

Zanim klikniesz „Usuń konto”, warto pobrać wszystko, co jest związane z Twoim profilem. Zdjęcia, filmy, posty – to wszystko możesz zapisać na swoim komputerze. Wystarczy, że wejdziesz w Ustawienia i prywatność > Twoje informacje na Facebooku > Pobierz kopię danych osobowych.

Przejdź do opcji usuwania konta

Zaloguj się na swoje konto.

Wejdź w Ustawienia i prywatność , następnie Ustawienia .

, następnie . W sekcji Twoje informacje na Facebooku znajdziesz opcję Dezaktywacja i usunięcie .

znajdziesz opcję . Wybierz Usuń konto i kliknij Kontynuuj usuwanie konta.

Potwierdź swoją decyzję

Facebook będzie chciał upewnić się, że naprawdę chcesz to zrobić. Może nawet zapytać o powód – wybierz coś w stylu „Nie korzystam z Facebooka” albo „Chcę chronić swoją prywatność” – to właściwie nie ma jakiegokolwiek znaczenia.

Reklama

Oczekuj na usunięcie

Po zainicjowaniu usunięcia Facebook daje Ci 30 dni na zmianę zdania. Jeśli w tym czasie zalogujesz się ponownie, proces usuwania zostanie anulowany. Po upływie 30 dni Twoje konto (przynajmniej w teorii) zostanie usunięte na zawsze.

Źródło: Depositphotos

Co warto wiedzieć o usunięciu konta?

Wiadomości do znajomych pozostają – usunięcie konta nie oznacza, że Twoje wiadomości znikną z konwersacji, w których brałeś(-aś) udział.

– usunięcie konta nie oznacza, że Twoje wiadomości znikną z konwersacji, w których brałeś(-aś) udział. Proces trwa – Facebook potrzebuje do 90 dni, aby całkowicie usunąć wszystkie Twoje dane.

– Facebook potrzebuje do 90 dni, aby całkowicie usunąć wszystkie Twoje dane. Niektóre rzeczy są nieusuwalne – komentarze lub posty, które udostępniłeś w grupach, mogą zostać jako „treści anonimowe”.

A może warto zrobić przerwę?

Nie każdy musi od razu kasować konto. Czasami wystarczy wylogowanie się, odinstalowanie aplikacji albo ustawienie ograniczeń czasowych na korzystanie z mediów społecznościowych. Narzędzia takie jak Digital Wellbeing (Android) czy Screen Time (iOS) mogą pomóc Ci odzyskać kontrolę nad czasem spędzanym online.

Reklama

Dlaczego ludzie usuwają konto na FB?

Pewnie już to przemyślałeś(-aś), ale oto kilka najczęstszych powodów:

Nadmiar treści, które nas przytłaczają.

Obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych.

Chęć skupienia się na realnym życiu.

Brak faktycznej potrzeby korzystania z platformy.

Usunięcie konta na Facebooku to decyzja, którą warto dokładnie przemyśleć. Jeśli czujesz, że platforma nie wnosi nic pozytywnego do Twojego życia, może faktycznie czas zrobić krok w stronę cyfrowej wolności. Ale pamiętaj – to Twój wybór, a nie obowiązek. Facebook ma swoje plusy i minusy, ale najważniejsze, żebyś korzystał z niego na własnych zasadach, a nie dlatego, że „wszyscy tak robią”. Jeśli zdecydujesz się na ten krok – powodzenia! A jeśli nadal masz wątpliwości, zawsze możesz wrócić do tego poradnika. ?