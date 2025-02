Instagram przyznaje się do błędu. Tego nie powinieneś widzieć

Użytkownicy zaczęli zgłaszać poważne problemy z zawartością, którą podsuwa im platforma. Wygląda na to, że Instagramowi coś się zdrowo wymknęło spod kontroli.

Jak to się coraz częściej zdarza, gorące dyskusje wybuchnęły na Reddicie. Portal zaczęły zalewać pytania zszokowanych użytkowników platformy Mety, którzy nie potrafili uwierzyć jakie okropne treści są im podsuwane przez algorytm. Rzecznik prasowy skomentował sytuację i okazuje się, że frustracja nie była przypadkowa.

Reklama

Polecamy na Geekweek: AI Facebooka potrafi już czytać w myślach. Robi to nieźle

Instagram posypuje głowę popiołem. Tego nie powinieneś widzieć

Instagram to prawdziwa bestia wśród platform social media. Każdego miesiąca rejestruje aż dwa miliardy aktywnych użytkowników. Większość naturalnie wciąż używa Instagrama jako portalu do publikacji zdjęć, ale wśród tylu ludzi, nie brakuje poszukiwaczy krótkiej treści wideo — Reelsów, czyli odpowiedzi na TikToka. To właśnie z nimi ma firma ogromny problem.

Użytkownicy Reddita zaczęli zgłaszać i udostępniać szokujące treści, które nawiedzają ich profile na Instagramie. Algorytm podobno zaczął podsyłać mnóstwo niecenzuralnych treści, które najwyraźniej jeszcze nie zostały wypatrzone przez czujne oko systemu banującego tego typu rzeczy. Wyświetlana zawartość mogła nie tylko aktywnego użytkownika zszokować, lecz dosłownie przerazić i obrzydzić. Algorytm dosłownie nie miał hamulców i pokazywał wszelkiego rodzaju przemoc, śmierć i inne niecenzuralne treści.

Rzecznik prasowy Mety (właściciela Facebooka i Instagrama), przyznał na łamach CNBC, że rzeczywiście miał miejsce błąd, który umożliwił tę sytuację. Szczęśliwie, poinformował także o zakończeniu działań mających na celu jego naprawę. Problemy nie powinny już mieć miejsca, zaś sama firma przeprasza oczywiście za kłopot.

Trzeba przyznać, że jest to dość łagodny ton wypowiedzi, biorąc pod uwagę, o jakich problemach rozmawiali użytkownicy Reddita. Problem jest naprawdę duży, szególnie gdy się weźmie pod uwagę, że użytkownicy Indtagrama spędzają połowę swojego czasu na platformie właśnie w poszukiwaniu treści wideo. Ten wynik jednak wciąż nie gwarantuje Mecie numeru jeden wśród pozostałych portali. Na czele krótkich treści jest oczywiście TikTok, a tuż za nim się plasuje YouTube.