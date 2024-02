Zakupy z InPost Pay – dlaczego warto?

InPost Pay – zakupy online łatwiejsze niż kiedykolwiek

Czy masz listę zakupów do zrealizowania na różne okazje, a czas nagli? Z InPost Pay zapomnisz o tradycyjnym przeglądaniu dziesiątek stron, wielokrotnym wprowadzaniu danych i wybieraniu opcji dostawy.

Podczas robienia zakupów w internecie, wystarczy nacisnąć na karcie produktu przycisk "Utwórz koszyk z InPost Pay". Jeśli robisz to po raz pierwszy na konkretnej przeglądarce, zostaniesz poproszony o podanie numeru telefonu, który jest używany do logowania w aplikacji InPost Mobile - ta czynność jest wymagana tylko jeden raz na przeglądarkę. Następnie kliknij przycisk Połącz, co spowoduje przeniesienie Twojego koszyka do aplikacji InPost, umożliwiając Ci łatwe i komfortowe finalizowanie zakupów. Dodatkowo, masz możliwość dodawania do koszyka więcej produktów bezpośrednio ze strony sklepu, które będą automatycznie wyświetlane w koszyku zarówno na stronie sklepu, jak i w aplikacji InPost Pay.

Co jest potrzebne, aby korzystać z InPost Pay?

Proces zakupowy jest szybki i bezproblemowy, wymagając jedynie kilku podstawowych narzędzi:

Smartfon z dostępem do internetu.

Najnowsza wersja aplikacji InPost Mobile, która umożliwia korzystanie z InPost Pay, czyniąc zakupy szybkimi i przyjemnymi.

Sklepy oferujące usługę InPost Pay,

Z InPost Pay można płacić różnymi metodami, w tym kartą debetową/kredytową, BLIKiem, portfelem elektronicznym lub przy odbiorze, jeśli dany sklep oferuje takie opcje.

Dzięki InPost Pay, zakupy online stają się nie tylko szybsze i łatwiejsze, ale również bezpieczne. Zapomnij o skomplikowanych procesach zakupowych i ciesz się zakupami z poziomu jednej aplikacji! Aktywuj usługę Pay w aplikacji InPost Mobile i ciesz się zakupami bez wysiłku.

Wpis powstał przy współpracy z InPost Pay