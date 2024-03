Przesyłka OLX za złotówkę. Promocja, z której warto skorzystać

W dniach 4-5 marca kupujący na OLX mogą skorzystać za atrakcyjnej promocji, w ramach której za Przesyłki OLX do Paczkomatów zapłacą znacznie mniej. Co trzeba zrobić?

OLX organizuje specjalną promocję, w ramach której kupujący mogą nieco zaoszczędzić na Przesyłce OLX. Czym jest ta usługa?

Wygodne zakupy – dzięki Przesyłce OLX możesz kupować przedmioty nawet z drugiego końca Polski.

– dzięki Przesyłce OLX możesz kupować przedmioty nawet z drugiego końca Polski. Zabezpieczenie płatności – podczas zakupu przedmiotu, pieniądze zabezpiecza operator płatności PayU. Sprzedający otrzyma pieniądze, dopiero gdy otrzymasz przesyłkę i potwierdzisz, że przedmiot jest OK.

– podczas zakupu przedmiotu, pieniądze zabezpiecza operator płatności PayU. Sprzedający otrzyma pieniądze, dopiero gdy otrzymasz przesyłkę i potwierdzisz, że przedmiot jest OK. Możliwość reklamacji – w razie uszkodzenia lub zaginięcia paczki w trakcie transportu możesz ubiegać się o odszkodowanie.

– w razie uszkodzenia lub zaginięcia paczki w trakcie transportu możesz ubiegać się o odszkodowanie. Pakiet Ochronny – jeśli otrzymasz przedmiot, który nie był przedmiotem danego ogłoszenia (np. płyta DVD zamiast książki), możesz zwrócić przedmiot w ramach Zwrotów OLX (wcześniej musisz złożyć wniosek w ramach Pakietu Ochronnego i musi on zostać zaakceptowany).

– jeśli otrzymasz przedmiot, który nie był przedmiotem danego ogłoszenia (np. płyta DVD zamiast książki), możesz zwrócić przedmiot w ramach Zwrotów OLX (wcześniej musisz złożyć wniosek w ramach Pakietu Ochronnego i musi on zostać zaakceptowany). Wygodna komunikacja – w trakcie transakcji kupna automatycznie tworzymy dla Ciebie chat ze Sprzedającym – możesz do niego napisać w każdej chwili (nawet po zakończeniu transakcji).

– w trakcie transakcji kupna automatycznie tworzymy dla Ciebie chat ze Sprzedającym – możesz do niego napisać w każdej chwili (nawet po zakończeniu transakcji). Wsparcie Zespołu Obsługi OLX – w każdej chwili możesz się z nami skontaktować.

Wygodnie i szybko, z poziomu komputera, bez konieczności umawiania się ze sprzedawcą, przekazywania gotówki lub korzystania z przelewów. Teraz, w ramach promocji, Przesyłka OLX z opcją wysyłki do Paczkomatu, kosztuje 1 zł.

Przesyłka OLX za 1 zł. Kto może skorzystać?

Warto jednak się pospieszyć, gdyż promocja ta ograniczona jest czasowo. Z Przesyłki OLX do Paczkomatu za 1 zł można skorzystać tylko do jutra, 5 marca 2024 r. do godziny 23:59. Warto też zaznaczyć, że akcja skierowana jest zarówno do klientów biznesowych, jak i prywatnych, którzy robią zakupy na OLX z wykorzystaniem Przesyłki OLX. Co więcej, cena 1 zł nie oznacza, że tyle przyjdzie zapłacić za całą usługę "Przesyłka OLX". Do tej kwoty należy również doliczyć usługę serwisową, która różni się w zależności od kategorii:

Usługa Serwisowa to świadczenie, za które pobieramy wynagrodzenie w określonych kategoriach, gdy skorzystasz z Przesyłki OLX oraz Płatności OLX (dzięki temu możesz kupować i płacić przez internet). Dodatkowo wszystkie transakcje są objęte Pakietem Ochronnym. Wysokość wynagrodzenia zależy od ceny przedmiotu oraz kategorii, w której przedmiot się znajduje.

Dodatkowo, promocja nie obejmuje przedmiotów z kategorii outletowych oraz nie ma zastosowania do przesyłek zwrotnych. Szczegółowy regulamin akcji "Przesyłki OLX z InPost Paczkomat 24/7 w promocyjnej cenie w dniach 4 - 5 marca 2024" dostępny jest na stronach OLX.