Szybkie zwroty w inPost: Jak zwrócić paczkę przez Paczkomat?

W pędzącym świecie zakupy online to właściwie codzienność. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2022”, już 77% Polaków deklaruje, że kupują w internecie. Zawsze istnieje jednak ryzyko, że zakupione przedmioty nie spełnią naszych oczekiwań. W takich sytuacjach kluczowe staje się łatwe i efektywne rozwiązanie kwestii zwrotu. inPost znalazł na to sposób. Chodzi o zwroty przez Paczkomat.

W poniższym artykule skoncentrujemy się na systemie zwrotów InPost, przedstawiając dwie szybkie metody oddawania paczek za pośrednictwem tego właśnie przewoźnika. Bez względu na to, czy jesteś użytkownikiem aplikacji InPost Mobile, czy też preferujesz platformę internetową SzybkieZwroty.pl, znajdziesz tu kompleksowe instrukcje krok po kroku, jak zrealizować zwrot. Zaczniemy jednak od kilku wskazówek dotyczących sposobów pakowania.

Jak przygotować paczkę do zwrotu w InPost?

Przed przystąpieniem do procesu zwrotu w systemie InPost warto zacząć od odpowiedniego przygotowania paczki. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, które pomogą zapewnić bezpieczny transport przesyłki do punktu zwrotu.

Wybierz odpowiednie opakowanie

Aby paczka mogła dotrzeć bezpiecznie do swojego celu, należy wybrać odpowiednio wytrzymałe opakowanie, dostosowane do zawartości przesyłki. Ważne jest, aby było starannie dopasowane do kształtu i ciężaru przedmiotu, który zamierzamy odesłać. Unikaj nadmiernie dużych opakowań, gdyż mogą one zwiększać ryzyko uszkodzenia zawartości w trakcie transportu.

Ekologiczne podejście do pakowania

W duchu zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko warto rozważyć ponowne wykorzystanie opakowań. Jeśli masz w domu wcześniej używane, lecz nadal wytrzymałe pudełka lub koperty, które pasuje do rozmiaru przesyłki, śmiało możesz je ponownie wykorzystać. Wystarczy usunąć poprzednią etykietę, aby opakowanie było gotowe do nadania nowej przesyłki.

Dostosuj opakowanie do zawartości

Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio dopasowane do charakteru przedmiotu. Delikatne lub łamliwe przedmioty wymagają dodatkowej warstwy ochronnej, na przykład folii bąbelkowej. Ewentualne przerwy czy puste przestrzenie w opakowaniu powinny zostać wypełnione, aby uniknąć przemieszczania się zawartości w trakcie transportu.

Usuń poprzednie etykiety

Przy ponownym wykorzystaniu opakowania zwróć uwagę na obecność etykiet. Zalecamy ich pełne usunięcie, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień związanych z adresem dostawy lub odbioru. Staranność w tej kwestii przyspieszy proces sortowania i dostarczenia przesyłki do właściwego miejsca.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek ułatwi nie tylko bezpieczne zapakowanie paczki, ale również przyspieszy proces zwrotu poprzez system InPost. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie paczki to kluczowy krok w zapewnieniu skutecznego i sprawnego procesu zwrotu.

Źródło: InPost

Zwrot poprzez aplikację InPost Mobile – Prosty krok po kroku

Przejdźmy teraz do samych zwrotów. InPost oferuje dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to zwrot przesyłki za pomocą aplikacji InPost Mobile. Poniżej przedstawiamy kroki, które pozwolą Ci zrealizować zwrot przy użyciu tej metody.

Rozpocznij proces zwrotu, wybierając ikonę "Zwróć" z dolnego menu aplikacji InPost Mobile. W sekcji "Wyszukaj sklep" wpisz nazwę sklepu, do którego zamierzasz zwrócić paczkę. Alternatywnie, możesz wybrać paczkę do zwrotu z listy Twoich przesyłek.

Wypełnij formularz zwrotu

W formularzu zwrotu wprowadź niezbędne dane. Jeżeli sklep nie wymaga dodatkowej akceptacji zwrotu, zgłoszenie jest kompletnie. W przypadku konieczności akceptacji ze strony sprzedawcy poczekaj na potwierdzenie. Twój unikalny kod zwrotu będzie dostępny zarówno w aplikacji InPost Mobile, jak i w otrzymanej wiadomości e-mail.

Nadaj zwrot w Paczkomacie lub Appkomacie InPost

W aplikacji, w szczegółach przesyłki, kliknij "Otwórz skrytkę zdalnie", aby otworzyć drzwiczki automatu paczkowego. Możesz także zeskanować kod QR z aplikacji InPost, zbliżając go do czytnika w urządzeniu Paczkomat lub Appkomat. Jeśli wolisz opcję nadania paczki na ekranie, tam również możesz wprowadzić kod nadania. Umieść paczkę w skrytce i zamknij ją. W aplikacji lub na ekranie Paczkomatu potwierdź nadanie. To wszystko – zwrot został właśnie zrealizowany.

Zwrot za pośrednictwem SzybkieZwroty.pl

Drugim sposobem zwracania paczek w systemie InPost jest skorzystanie z platformy SzybkieZwroty.pl. Poniżej przedstawiamy kroki, które pozwolą Ci skutecznie zrealizować zwrot przy użyciu tej wygodnej usługi online.

Wejdź na SzybkieZwroty.pl

Rozpocznij proces zwrotu, odwiedzając stronę SzybkieZwroty.pl. Z rozwijanej listy sklepów wybierz ten, w którym dokonałeś(-aś) zakupu i chcesz zwrócić towar. W przypadku braku Twojego sklepu na liście skorzystaj z opcji nadania paczki na InPost SzybkieNadania.

Wypełnij dane zwrotu, przygotuj paczkę i udaj się do Paczkomatu

Tutaj procedura wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku omawianych wcześniej kroków. Wypełnij dane zwrotu, przygotuj paczkę i udaj się do automatu Paczkomat lub Appkomat InPost. Twój kod zwrotu znajdziesz w aplikacji InPost Mobile oraz w wiadomości e-mail.