Urząd wytyka palcem influencerów za nieoznaczanie reklam publikując ich nazwiska

Nieobowiązujące w Polsce prawo może być nieco egzotycznym wymogiem dla lokalnych influcencerów, ale niewykluczone, że w przyszłości takie zapisy nie pojawią się nad Wisłą. Zobowiązują one szeroko pojętych influencerów do oznaczania swoich aktywności w social media, w tym filmów, zdjęć i relacji. Według informacji podawanych przez BBC, urząd ds. Standardów Reklamy ostrzegał w przeszłości łamiących prawo influencerów, lecz ci najwyraźniej nie reagowali na te wiadomości i nie zmieniali swojego zachowania. Poinformował ich też, że jeśli nie oznaczą postów we właściwy sposób, to ich dane znajdą się na stronie internetowej.

Teraz nazwiska czterech z nich znajdują się na stronie urzędu i będą tam przez następne trzy miesiące. Co ciekawe, w tym czasie będą też znajdować się pod jeszcze bardziej czujnym okiem urzędu, który będzie prowadził wzmożone i wyrywkowe kontrole ich aktywności w Sieci. Jeżeli w tym czasie zauważone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, to wobec tych osób zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, w tym sankcje.

