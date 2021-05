Jakiś czas temu informowaliśmy was o tym, że Instagram testuje funkcje, która pozwala wybranym użytkownikom ukrywać liczbę wyświetleń i polubień swoich postów. Ich argumentacja za takim działaniem opierała się na przeświadczeniu, że ważniejsze jest to, co się udostępnia, a nie to ile dane zdjęcie ma lajków. Jednak moje zdanie na ten temat jest zgoła inne. O ile z pewnością na początku funkcja będzie bardzo chwalona, to dziś bycie Instagramowym influencerem jest zawodem przez który przepływają zbyt duże pieniądze, by samemu z siebie zakręcić sobie ich strumień. Czy tego chcemy, czy nie liczba obserwujących i stopień ich zaangażowania w publikowane treści to najważniejszy dla agencji PR i domów mediowych wskaźnik tego, czy warto w daną współpracę inwestować – jakość tworzonych treści znajduje się w tym wypadku na drugim, trzecim czy nawet czwartym miejscu.

Teraz wszyscy będą mogli ukryć lajki. Zobaczymy, ile osób to zrobi

Instagram, dwa lata po zapowiedzi, realizuje swoją obietnicę – wraz z udostępnianą obecnie aktualizacją wszyscy będą mogli zdecydować, czy chcą udostępniać innym liczbę swoich polubień oraz czy chcą widzieć takie statystyki u innych użytkowników. Oczywiście, Instagram nie oszalał całkowicie i jeżeli ktoś chce, może wyciągnąć ze swojego konta takie statystyki. Jedyna różnica teraz będzie polegała na tym, że w przypadku wspomnianych już wcześniej współprac komercyjnych, zamawiający nie będzie miał żadnego sposobu by je zweryfikować.