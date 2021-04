Instagram obnaży naszą próżność i hipokryzję jak żadne inne medium dotychczas

Czy tego chcemy, czy nie, nie pokazując swojej popularności w sieci, takie osoby i wszystkie które aspirują do ich statusu na start mocno utrudniałyby sobie życie. Oczywiście, jeżeli funkcja wejdzie w życie kilka osób o już ugruntowanym statusie z pewnością ostentacyjnie usunie licznik lajków, głośno mówiąc, że nie można za nimi gonić. Pewnie nawet z tego powodu zostaną one zaproszone do telewizji śniadaniowej. Tylko że usuwanie liczby polubień w momencie, w którym mamy pewność, że nie zaszkodzi to naszej popularności to trochę jak zdejmowanie kapoka ratunkowego, kiedy już się dopłynęło do brzegu – nie wiąże się z żadnym ryzykiem.

Większość liczników polubień zostanie – mogę wam to zagwarantować

W momencie, w którym Instagram ogłosił, że ukrycie lajków będzie dobrowolne, zrozumiałem, że nic, ale to nic się nie zmieni. Tak bardzo bowiem, jak głośno lubimy postulować o cyfrowej równowadze, tak bardzo też lubimy się porównywać z innymi. Jeżeli by tak nie było, nie istniałoby wiele zjawisk społeczno-ekonomicznych, jak chociażby konsumpcja na pokaz. Dlatego właśnie jestem zdania, że wyżej wymieniona funkcja będzie jednym z najlepszych przykładów na naszą próżność jako społeczeństwo. Oczywiście, w tym temacie możemy tylko zgadywać, co się stanie, ale gdybym miał się zakładać, to założyłbym się, że większość osób po prostu nie wyłączy tej funkcji, ponieważ internetowa popularność będzię dla nich zbyt przyjemnym bodźcem, żeby z niego zrezygnować nie otrzymując nic w zamian.

O tym, że pogoń za lajkami jest czymś złym możemy więc sobie bardzo dużo mówić. I tylko tyle.