Na polskim rynku debiutuje smartfon Infinix ZERO 30 5G. Jego największym atutem mają być wysokie możliwości przedniej kamerki. Zgodnie ze specyfikacją to idealny smartfon dla tych, którzy lubią nagrywać i udostępniać Stories na Instagramie. Co jeszcze potrafi?

Nie tak dawno temu na łamach Antywebu ukazał się felieton, w którym Krzysztof przekonywał, że w sprzedaży nie ma już naprawdę złych smartfonów. Właściwie każdy model, jaki możemy kupić w sklepach z elektroniką w Polsce, jest przynajmniej znośny. Co to oznacza dla producentów. Przede wszystkim to, że żeby przebić się ze swoim smartfonem do szerszego grona klientów, trzeba się naprawdę bardzo postarać. W przypadku średniej półki cenowej to zadanie jest bardzo mocno utrudnione. Budżet jest ograniczony, dlatego trzeba go rozsądnie rozłożyć między poszczególne komponenty. Infinix ZERO 30 5G to smartfon, w którym liczą się przede wszystkim możliwości fotograficzne. Co jeszcze?

Infinix ZERO 30 5G – specyfikacja techniczna

Model: Infinix ZERO 30 5G

Infinix ZERO 30 5G Wymiary: 164,5 x 75 x 7,9 mm

164,5 x 75 x 7,9 mm Waga: 185 g

185 g Wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, Full HD, 144 Hz

6,78 cala, AMOLED, Full HD, 144 Hz Norma odporności: IP53

IP53 Układ SoC: MediaTek Dimensity 8020

MediaTek Dimensity 8020 Pamięć RAM: 12 GB

12 GB Pamięć na dane: 256 GB

256 GB Aparat główny: 108 Mpix, f/1,7, optycznie stabilizowany

108 Mpix, f/1,7, optycznie stabilizowany Aparat ultraszerokokątny: 13 Mpix, f/2,2

13 Mpix, f/2,2 Aparat pomocniczy: 2 Mpix, f/2,4

2 Mpix, f/2,4 Kamerka do selfie: 50 Mpix, f/2,5

50 Mpix, f/2,5 Audio: głośniki stereo, wyjście słuchawkowe

głośniki stereo, wyjście słuchawkowe Bateria: 5000 mAh, szybkie ładowanie 68 W

5000 mAh, szybkie ładowanie 68 W NFC: tak

tak Biometria: skaner linii papilarnych (pod ekranem)

skaner linii papilarnych (pod ekranem) Wersje kolorystyczne: złota, zielona, fioletowa

Na opublikowanych przez producenta grafikach smartfon Infinix ZERO 30 5G prezentuje się wyjątkowo elegancko. W sam raz po to, by często gościć na zdjęciach użytkownika. Paleta kolorystyczna sugeruje, że jest on skierowany przede wszystkim do młodych miłośników, a właściwie miłośniczek mediów społecznościowych. To samo mówi specyfikacja.

Główny aparat w smartfonie Infinix ZERO 30 5G to konstrukcja o rozdzielczości 108 Mpix, co pozwoliło na uzyskanie trzykrotnego, bezstratnego przybliżenia. Udanym zdjęciom sprzyja również optyczna stabilizacja obrazu. To, co najciekawsze, znajduje się jednak z przodu.

Kamerka do selfie największym atutem smartfona

W przypadku opisywanego modelu producent postanowił skupić się na kamerce do selfie. Dysponuje ona rozdzielczością aż 50 Mpix. Co praktycznie niespotykane wśród konkurencji Infinix ZERO 30 5G, oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K z częstotliwością 60 klatek na sekundę. To właśnie ten parametr sprawia, że po smartfon jako pierwsi powinni sięgnąć właśnie ci, którzy chętnie i często nagrywają instagramowe relacje.

Oprócz wysokiej rozdzielczości nagrywanego obrazu przednia kamerka smartfona Infinix ZERO 30 5G została uzbrojona w diodę doświetlającą. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będzie można zrezygnować z korzystania z zewnętrznej lampy pierścieniowej. Wszystko po to, by jeszcze lepiej wyglądać na nagraniach z przedniej kamerki.

Bateria zasługuje na uwagę

Młodzi ludzie potrafią korzystać ze smartfona przez wiele godzin dziennie, dlatego pojemna i szybko ładująca się bateria to podstawa. Co oferuje w tym aspekcie Infinix ZERO 30 5G? Ogniwo o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 68 W. Pozwala to na naładowanie baterii od 1% do 80% w zaledwie 30 minut.

Infinix ZERO 30 5G – kiedy będzie można go kupić

Jeśli zainteresował Was opis tego telefonu, na ten moment nie mamy precyzyjnych informacji odnośnie daty rozpoczęcia sprzedaży i rekomendowanej ceny detalicznej. Można się jednak spodziewać, że podobnie jak inne smartfony tej marki, Infinix ZERO 30 5G będzie wyceniony korzystnie.