Infinix NOTE 30 już w Polsce. Nowe smartfony w przystępnych cenach

Na polskim rynku debiutuje najnowsza seria smartfonów Infinix NOTE 30, obejmująca modele NOTE 30, NOTE 30 5G, NOTE 30 Pro oraz NOTE 30 VIP. Każdy z nich to różna półka cenowa, ale mają kilka cech wspólnych. To m.in. All-Round FastCharge - szybkie i bezpieczne ładowanie, z możliwością ładowania zwrotnego oraz obejściowego. Posiadają również podwójne głośniki z wysokiej jakości dźwiękiem dostrojonym przez JBL oraz duże wyświetlacze o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz.

Infinix NOTE 30 Pro

NOTE 30 Pro posiada możliwość ładowania przewodowego 68 W i obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. NOTE 30 VIP oferuje jeszcze szybsze ładowanie bezprzewodowe o mocy do 50 W. To wystarczy na naładowanie do połowy baterii o pojemności 500 mAh w pół godziny. Obsługuje również ładowanie przewodowe o mocy 68 W, dzięki któremu można w tym samym czasie naładować go do 80%. NOTE 30 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6080 6nm, a NOTE 30 Pro i NOTE 30 w MediaTek Helio G99 6nm. Model NOTE 30 VIP działa pod kontrolą procesora Dimensity 8050 5G, który ma zapewnić niskie zużycie energii i bardziej stabilną łączność sieciową.

Infinix NOTE 30

NOTE 30 posiada potrójny aparat fotograficzny o rozdzielczości 64 Mpix, a NOTE 30 VIP, NOTE 30 Pro i NOTE 30 5G to aparaty rozdzielczości 108 Mpix. Dodatkowo, NOTE 30 Pro oraz NOTE 30 VIP zostały wyposażone w obiektywy makro. Wszystkie cztery modele pozwalają na skorzystanie z trybu Dual View, czyli jednoczesnego rejestrowania obrazów z przedniego i tylnego obiektywu.

Infinix NOTE 30 w Polsce. Cztery modele, cztery ceny

Infinix NOTE 30 VIP

Smartfony są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix oraz w największych na polskim rynku sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz X-kom czy na allegro.pl. Sugerowane ceny poszczególnych modeli to:

NOTE 30 VIP 12/256 GB - 1899 zł

NOTE 30 Pro w wersji 8/256 GB- 1399 zł

NOTE 30 5G w wersji 8/128 GB - 1399 zł

NOTE 30 w wersji 8/128 GB - 999 zł.

Dodatkowo, do 16 lipca trwa promocja, w ramach które, NOTE 30 Pro dostępny jest z ładowarką bezprzewodową 15 W, którą kupicie za 1 zł.