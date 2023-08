Nowy Polski serial na Netflix: Infamią – hip-hop i romska tradycja

Netflix kontynuuje powiększanie biblioteki o kolejne polskie produkcje. Po kiepskiej Operacji: Soulcatcher przyszła pora na serial o nastolatce romskiego pochodzenia, powracającej do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii.

Infamia, czyli jak pogodzić wymagania rodziny z własną tożsamością

Jak odnaleźć się w młodzieńczym świecie, nie porzucając jednocześnie rodzinnych tradycji? Na to pytanie spróbuje znaleźć odpowiedź bohaterka serialu Infamia, który już w przyszłym miesiącu zadebiutuje na Netfliksie. Produkcja w reżyserii Anny Maliszewskiej i Kuby Czekaja opowie historię Gity, która wraz z romską rodziną powraca do Polski z emigracji na brytyjskich wyspach. Nad Wisłą dziewczyna spróbuje na nowo odnaleźć siebie, odkrywając pasję do hip-hopu. Przedsmak możecie zobaczyć na oficjalnym zwiastunie.

Infamia porusza tematykę trudów dorastania w środowisku skrajnie przywiązanym do obowiązujących zwyczajów i tradycji, gdzie dobro rodziny stawiane jest ponad potrzebami jednostki. W netfliksowym dramacie zobaczymy między innymi Zofię Jastrzębską, Kamila Piotrowskiego, Sebastiana Łacha i Magdalenę Czerwińską. Premiera została zaplanowana na 6 września.

