Gdzie się podziały tamte iMaci…

Nie ma wątpliwości, że sporo osób tęskni za iMacami. Apple wprowadziło 24-calowego iMaca z M1 w marcu 2021 roku i o dziwo jest to jedyny iMac, którego możemy w tym momencie kupić. Jak informowaliśmy, iMac Pro i 27-calowy iMac zostały po cichu wycofane z produkcji po tym, jak Apple ogłosiło 27-calowy Studio Display wraz z Mac Studio na początku zeszłego roku. Kiedy wszyscy spodziewali się, że to już koniec iMaców, zaczęło pojawiać się mnóstwo wieści niejako to potwierdzających, które sugerowały, że firma z Cupertino nie ma zamiaru tworzyć wysokiej klasy iMaca. Gurman uparcie jednak obstawiał przy swoim i stale się upiera, że wkrótce pojawi się potężny i większy iMac.

Chociaż na rynku jest są już komputery z chipem M2, to układy te całkowicie pominęły iMaci — nie jest to jednak szczególnie zaskoczenie, gdyż dziennikarz Bloomberga już w zeszłym roku informował, że kalifornijska firma rzekomo pracuje nad 24-calowym iMaciem oraz mocniejszym wariantem z większym ekranem, który ma być czymś w stylu iMaca Pro, zasilanym chipem M3. Te jednak wcale szybko się nie pojawią.

Nowe iMaci szybko się nie pojawią. Złe wiadomości

W najnowszym wydaniu swojego biuletynu PowerOn, Gurman wyjaśnił, że nie spotkał się z żadnymi oznakami mówiącymi o tym, żeby zbliżała się nowa wersja iMaca. Jeśli liczycie na nowe iMaci, musicie więc uzbroić się w cierpliwość. To jednak dość abstrakcyjne, że w 2023 roku użytkownicy, którzy chcą zdecydować się na designerski komputer stacjonarny od giganta z Cupertino, nie mają żadnego wyboru i są ograniczeni tylko do wersji z M1.

Na M2 nie ma raczej już co liczyć. Chip pojawił się w MacBookach Air w czerwcu 2022 roku, a lepsze wersje procesora — M2 Pro i M2 Max — pojawiły się w MacBookach Pro i Macach mini kilka tygodni temu. Sam Gurman przyznaje, że nowe iMaci mają się pojawić dopiero po premierze chipu z numerkiem 3.

Kiedy pojawią się iMaci z M3? Trochę sobie poczekamy

Można raczej założyć, że układy M3 zadebiutują dopiero na początku 2024 roku. Nie jest wiadome, czy od razu pojawią się iMaci z tymi chipami, jednak nawet jeśli będzie to w podobnym czasie — różnica między generacjami tych komputerów będzie wynosiła 3 lata. Jest to trochę niepoważne.

Oczywiście, M1 to nadal świetny układ i nie można mu raczej niczego zarzucić, lecz są użytkownicy, którzy chcą najlepszą możliwą jakość — i oczywiście mają do tego pełne prawo. Dziwne jest podejście Apple do iMaców — ciężko stwierdzić, czy firma, na której czele stoi Tim Cook, zapomniała o tej serii komputerów, czy jednak nie.

Co wiemy o M3?

Czy w ogóle jest na co czekać? Oczywiście na ten moment nie ma za wiele informacji o trzeciej generacji chipów od Apple, jednak dobrą wiadomością jest to, że M3 mają zostać wyprodukowane procesie 3 nm (obecnie praktykowane jest 5 nm, więc jest to spory skok jakościowy), co oczywiście przekłada się na jeszcze lepszą moc i wydajność… chociaż obecne układy z serii M i tak prezentują się naprawdę solidnie.

Tęsknicie za iMacami? Zamierzacie czekać na komputer z układem M3, czy jesteście jednak rozczarowani, że M2 całkowicie pominięto w tym segmencie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Mark Gurman / PowerOn

Grafika wyróżniająca: Apple