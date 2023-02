W tym roku ma pojawić się Apple Watch 9, ale na prawdziwe rewelacje musimy poczekać do 2024

Według wszystkich doniesień ma nie być żadnych zaskoczeń i w tym roku tradycyjnie ma pojawić się kolejny zegarek z podstawowej linii zegarków, czyli Apple Watch 9. Na ten moment wygląda na to, że będzie to jedyny zegarek w 2023 roku — a i też o rewolucjach ciężko mówić. Nie zapowiada się, żeby upragnione czujniki badające poziom cukru we krwi miały się pojawić, a zmiany mają być z grubsza marginalne — nawet rozmiary kopert mają być identyczne, jak w przypadku Series 8. Inaczej ma jednak wyglądać sytuacja w przyszłym roku, kiedy mamy dostać pakiet aż trzech zegarków i łączy je przede wszystkim jeden element, którym jest… gigantyczny rozmiar.

Cofamy się do 2017 roku? Nadchodzi Apple Watch X

David Hsieh, analityk w firmie badawczej Omdia, zdradza, że w 2024 nie pojawi się Apple Watch 10, a Apple Watch X. Nie jest to szczególne zaskoczenie, gdyż gigant z Cupertino podobnego zabiegu w nazwie użył w 2017 roku, podczas premiery iPhone’a X — z tą różnicą, że smartfony z nadgryzionym jabłkiem w logo nie spotkały się z odsłoną z numerkiem „9” w nazwie. Jeśli chodzi o wszystkie funkcje zdrowotne czy pojemność baterii, to nie ma żadnych informacji — Hsieh zapowiada jednak, że zegarki będą ogromne.

Doszliśmy do etapu, że koperty smartwatchy przestaliśmy mierzyć w milimetrach, a w calach. Idąc tą logiką, Apple Watch Series 8 ma rozmiary 1,69 cala i 1,9 cala. Model z „X” w nazwie ma jednak zaoferować koperty w wielkościach 1,89 cala i 2,04 cala. Dla porównania, Apple Watch Ultra, który był uznawany (i w sumie nadal jest) za horrendalnie duży i zwyczajnie zbyt wielki dla niektórych użytkowników, ma 1,92-calową kopertę. Oznacza to, że podstawowa seria w mniejszym wariancie będzie niewiele mniejsza od Ultra.

Apple Watch SE3 ma być bratem bliźniakiem Apple Watcha 9

Hsieh informuje również, że w 2024 roku nadejdzie Apple Watch SE 3. generacji. Ten zegarek ma jednak być powiewem nudy, gdyż według analityka ma być niemalże kopią „dziewiątki” — chociaż niektórzy mogą być usatysfakcjonowani z tego względu, że będzie to jedyny zegarek utrzymujący rozmiary Series 8. Jeśli więc nie chcecie nosić wielkiej cegły na swoim nadgarstku, to właśnie SE3 ma być opcją dla Was.

Do kompletu — Apple Watch Ultra 2

Hsieh potwierdza informacje podawane jakiś czas temu przez MacRumors oraz Jeffa Pu, analityka Haitong International Securities — Apple Watch Ultra 2 ma zadebiutować w przyszłym roku. Według wcześniejszych informacji, ekran OLED ma zmienić się na mikro-LED, co jest znacznym ulepszeniem i faktycznie jest to dobra informacja — w końcu wiąże się to z większą jasnością ekranu i dużo lepszą wydajnością energetyczną. Mimo wszystko naturalnie przez to zwiększy się cena — i to znacznie, gdyż koszta to jeden z głównych powodów, dla którego Apple nie wprowadziło mikro-LED do swoich innych produktów.

Ultra jednak nadal utrzyma tytuł największego zegarka — druga generacja będzie jeszcze większa, gdyż wyświetlacz ma mieć aż 2,1 cala. Z jednej strony to dobrze, gdyż użytkownicy będą mieli jeszcze więcej miejsca do użytku i na ekranie zmieści się jeszcze więcej informacji, a i też bateria będzie mogła być jeszcze większa — i chociaż w obecnym Apple Watchu Ultra pod tym względem jest bardzo dobrze, to czasu działania na jednym ładowaniu nigdy nie za wiele. Wpływa to również na to, że firma, na której czele stoi Tim Cook, będzie mogła umieścić w nowym modelu jeszcze więcej czujników — co mając na uwadze aspekty zdrowotne i sportowe, jest jak najbardziej mile widziane.

Ciężko jednak nie zwrócić uwagi na to, że obecnie 49 mm dla wielu jest już zbyt duże, więc jeszcze większa koperta może okazać się już przesadnie wielka i niektórzy użytkownicy już nie będą w stanie komfortowo korzystać z zegarka. Utrzymując ten trend, wkrótce będziemy chodzić ze smartfonami na nadgarstkach.

