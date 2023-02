Architektura ARM próbuje swoich sił w komputerach PC już od kilku lat, ale do tej pory nie miała spektakularnych sukcesów. Microsoft nadal nie jest gotowy na to rozwiązanie, więc wydajność jakich komputerów mocno kuleje. Gdy jednak do gry weszło Apple, to sytuacja diametralnie się zmieniła.

Apple napędza ARM w komputerach

Jeszcze w 2020 roku udział komputerów z procesorem ARM w całej sprzedaży notebooków wynosił zaledwie 2%. Wtedy swoich sił próbował na tym rynku głównie Qualcomm, który pokazał kilka urządzeń wspólnie z Microsoftem. Windows jednak do dzisiaj nie jest gotowy na architekturę ARM, a i wydajność samych procesorów wydaje się jeszcze pozostawiać sporo do życzenia. Wszystko zmieniło się jednak gdy Apple postanowiło przenieść macOS z architektury x86 właśnie na ARM. W ciągu dwóch lat udział komputerów z tymi procesorami powiększył się sześciokrotnie, do 13% w 2022 roku. Apple w tym czasie zaprezentowało kilkanaście komputerów z procesorami Apple M1/2 i jako jedyne nie zanotowało spadku sprzedaży w ostatnim, bardzo trudnym roku.

Co więcej analitycy spodziewają się, że to dopiero początek większej ofensywy. Dzisiaj to Apple odpowiada za 90% sprzedaży notebooków z procesorami ARM na całym świecie, ale Qualcomm i Mediatek mocno pracują nad swoimi układami dla komputerów. Dzięki temu w najbliższych dwóch latach mamy doświadczyć powiększenia oferty laptopów, choć trudno ponownie liczyć na Microsoft. Producenci swoich szans bardziej upatrują na rynku Chromebooków, bo ChromeOS znacznie lepiej radzi sobie z architekturą ARM niż Windows. Rezultatem tych wszystkich inwestycji będzie wzrost udziału notebooków z procesorami ARM w rynku do nawet 25% w 2027 roku. W większości odbędzie się to kosztem Intela, który w takim scenariuszu ma stracić nawet 10% udziałów, który posiada obecnie.

Analitycy Counterpoint Research szacują, że rekordowe pod względem wzrostów będą lata 2024-2025, kiedy to rynek notebooków z procesorami ARM ma rosnąć nawet po 20% rocznie. Jak to przekłada się na konkretne liczby? W zeszłym roku na rynek trafiło nieco ponad 25 mln notebooków z ARM na pokładzie, głównie ze znaczkiem Apple. W 2025 roku będzie to już około 45 mln urządzeń, a w 2027 roku liczba ta powinna zwiększyć się do ponad 50 mln. Trzeba też mieć na uwadze, że ten rok będzie raczej trudny dla branży PC, odbicie sprzedaży spodziewane jest dopiero w przyszłym roku, co paradoksalnie może być pozytywne architektury ARM.

źródło: Counterpoint Research