Gurman potwierdza: Apple Watch Series 8 zostanie wyposażony w czujnik temperatury ciała

Dziennikarz Bloomberga potwierdził dziś, że Apple Watch 8 pozwoli użytkownikom na zmierzenie temperatury swojego ciała. Funkcja pomiaru temperatury ciała co prawda nie poda natychmiastowego, dokładnego odczytu - do standardowych termometrów jej zdecydowanie daleko - ale powinna być w stanie stwierdzić, czy mamy gorączkę i czy powinniśmy się skontaktować z lekarzem.

O czym warto jednak wspomnieć, to Gurman informował już wcześniej, że czujnik temperatury będzie służył głównie do informowania o płodności oraz innych ważnych cechach zdrowotnych kobiet. Należy przyznać, że Apple Health ostatnio znacznie zintensyfikowało prace na rzecz zdrowia kobiet, tworząc chociażby całą kolekcję treningów po ciąży. Badania przeprowadzone na Wydziale Endokrynologii Rozrodu w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu w Szwajcarii wykazały, że temperatura skóry nadgarstka może wykryć owulację i, co ciekawe, takie odczyty są bardziej dokładne w tej dziedzinie niż podstawowa temperatura ciała. Z tego względu funkcja ta ma być szczególnie przydatna właśnie dla kobiet.

Gurman wtrącił, że funkcja pomiaru temperatury ma również być obecna w nowym modelu Apple Watch, który będzie zdecydowanie mocniejszy i przeznaczony głównie dla aktywnych fizycznie użytkowników. Apple Watch SE 2 ma jednak nie otrzymać tego czujnika, co z pewnością jest wielką stratą. Dziennikarz Bloomberga wspomniał również, że inne zmiany sprzętowe najprawdopodobniej będą niewielkie. Apple Watch Series 8 ma mieć ten sam chip S6, który jest dostępny w Apple Watch Series 6 - to oznacza, że trzeci zegarek od firmy z Cupertino z rzędu będzie wyposażony w dokładnie ten sam procesor.

Gurman postanowił się również odnieść do coraz głośniejszych plotek dotyczących ulepszonych wyświetlaczy w Apple Watch. Chociaż brak tutaj jakichkolwiek konkretów, dziennikarz ma nadzieję, że te pojawią się już w tym roku, lecz mają dotyczyć wyłącznie “modeli z najwyższej półki”.

AirPods Pro 2 - nowe słuchawki Apple z funkcjami zdrowotnymi?

Informacji o AirPods Pro 2, które mają zadebiutować jeszcze w tym roku (trzy lata po premierze pierwszej wersji), jest całe mnóstwo. Dotychczasowe doniesienia sugerowały, że ulepszony sprzęt zostanie wyposażony w znacznie ulepszony procesor, który będzie zdolny do odtwarzania dźwięku Apple Lossless (ALAC). Do tego można spodziewać się kodeku LC3 z obsługą Bluetooth 5.2, który ma zapewnić strumieniowanie o wyższej jakości dźwięku przy mniejszej mocy. Zmian ma doczekać się również etui, które będzie wydawać dźwięk, co pozwoli na jego znalezienie przy użyciu aplikacji Znajdź, oraz ma posiadać dziwny element na jednym boku, pozwalający na przyłączenie etui chociażby do kluczy. Stale przewija się również temat nowych możliwości śledzenia zdrowia i kondycji - i to właśnie do tej ostatniej części odniósł się dzisiaj Gurman.

Dziennikarz Bloomberga potwierdza, że słuchawki mają pojawić się w tym roku, jednak pomimo badań Apple, raczej nie przyniosą żadnych funkcji badających zdrowie użytkownika:

Tegoroczne AirPods Pro raczej nie będą monitorować tętna. [...] W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiły się plotki o tym, że tegoroczny model zyska możliwość określania tętna lub temperatury ciała użytkownika. Powiedziano mi, że żadna funkcja prawdopodobnie nie pojawi się w wersji 2022, chociaż oba ulepszenia zostały zbadane w firmie i mogą kiedyś się pojawić.

Warto zaznaczyć, że Apple doskonale wie, kiedy AirPods Pro 2 wydać - od premiery pierwszej wersji minęły już blisko 3 lata, co oznacza, że bateria w nich może się już wyczerpywać. Jeśli zatem kupiliście pierwszą generację Pro na premierę, powinniście skusić się na AirPods Pro 2 - a przynajmniej tak myśli kalifornijska firma.

Źródło: Power On - Mark Gurman