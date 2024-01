Trzy radia internetowe dostają ponad 100 tys. zł miesięcznie od słuchaczy. Oto one!

Zaczniemy od tego ostatniego miejsca na podium, a więc od Radia Wnet.

Radio Wnet - FM i przez internet

Radio Wnet założone zostało przez Krzysztofa Skowrońskiego, wraz z kilkoma innymi osobami 14 lat temu. W pierwszych latach działalności było to wyłącznie radio internetowe. Z czasem jednak, zaczęło się też pojawiać na częstotliwościach FM w emisjach testowych, by w końcu od 2018 roku zawitać na stałe w eterze w Krakowie i Warszawie. Na dziś na falach FM, Radio Wnet nadaje w następujących miejscowościach i częstotliwościach:

Łódź – 106,1 MHz

Bydgoszcz – 104,4 MHz

Białystok – 103,9 MHz

Lublin – 101,1 MHz

Szczecin – 98,9 MHz

Wrocław – 96,8 MHz

Kraków – 95,2 MHz

Warszawa – 87,8 MHz

Oczywiście, nadal można też odsłuchiwać Radio Wnet przez internet, zarówno przez stronę internetową jak i z poziomu różnych agregatorów internetowych stacji radiowych. Co ciekawe, do dziś nie udało się twórcom radia uruchomić własnych i dedykowanych aplikacji mobilnych.

Od momentu uruchomienia radia, oczkiem w głowie było dla nich pojawienie się na falach FM, no i opłacenie koncesji. W końcu to się udało, również dzięki wsparciu słuchaczy w serwisie Zrzutka.pl, za pośrednictwem którego wpłat dokonało już 7204 osoby. W tym serwisie łącznie przekazano 562 684 zł, jednak to jest łączna kwota, którą przeznaczano nie tylko na funkcjonowanie radia, ale i inne zbiórki, również charytatywne.



Niemniej, takie radio potrzebuje stałego i miesięcznego wsparcia, do tego świetnie nadaje się serwis Patronite.pl. Radio Wnet rozpoczęło tam gromadzić patronów, którzy co miesiąc zaczęli wpłacać określone kwoty - minimum 20 zł miesięcznie.



W miesiąc udało się zebrać grupę aż 2752 patronów, którzy wpłacają co miesiąc 115 820 zł. Według twórców Radia Wnet, niezbędna miesięczna kwota wsparcia, do normalnego funkcjonowania rozgłośni powinna wynosić 450 tys. złotych. Wydaje się to osiągalny poziom i to w niedługim czasie.



Ilu słuchaczy ma Radio Wnet aktualnie? Tu już musimy bazować na badaniach Krajowego Instytutu Mediów, według ostatniej fali tego badania od lipca do grudnia 2023 roku, zasięg dzienny Radia Wnet na falach FM wyniósł prawie 40 tys. słuchaczy.



Z kolei przez internet - 14 tys. słuchaczy. Tak więc wystarczy, by połowa z tych słuchaczy wpłaciła minimalną kwotę 20 zł, by starczyło na miesięczne utrzymanie radia.

Internetowe stacje Radio Nowy Świat i Radio 357

Radio Nowy Świat i Radio 357 to wyłącznie internetowe rozgłośnie, uruchomione odpowiednio 10 lipca 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku. Z tych dwóch stacji, jedynie Radio 357 miało na początku ambicje zaistnienia też na falach FM, ale pomysł z czasem zarzucono.

Pisaliśmy Wam o nich już wielokrotnie, więc dla porównania z Radiem Wnet, zostawię tu tylko dane liczbowe. Tak więc Radio Nowy Świat jest aktualnie na drugim miejscu, jeśli chodzi o poziom wsparcie przez patronów na Patronite.pl.



Na dziś wspiera go 35 tys. słuchaczy na kwotę 756 278 zł miesięcznie. Widać tu gołym okiem, że słuchacze Radia Wnet są bardziej hojni w miesięcznych wpłatach - średnio 42 zł na słuchacza, w Radiu Nowy Świat - 21 zł na słuchacza miesięcznie.



Natomiast pierwsze miejsce należy do Radia 357, które na Patronite.pl wspiera obecnie 51 tys. słuchaczy na kwotę 971 892 zł miesięcznie, czyli 19 zł miesięcznie na słuchacza.

Tutaj też zerkniemy na ostatnie badania słuchalności KIM. Pod tym względem, również wygrywa Radio 357, które każdego dnia dociera do 316 tys. słuchaczy, z kolei Radio Nowy Świat do 234 tys.



Czy powracająca do normalności "Trójka" wywróci ten układ? Nowa szefowa Programu III Polskiego Radia - Agnieszka Szydłowska, nie ma tego w planach. Co więcej, pierwsze istotne zmiany w tej stacji planowane są dopiero na 1 kwietnia, ale i tak nie będą wycelowane w R357 czy RNŚ:

Po pierwsze bardzo bym chciała, żeby jasne stało się, że moją intencją nie jest burzenie, tylko budowanie. Nie chcę burzyć wspaniale działających obywatelskich projektów, jakimi są Radia 357 czy Nowy Świat, do których poszli moi wspaniali koledzy i koleżanki dalej spotykać się ze słuchaczami i słuchaczkami.

Jak można słuchać Radio 357 i Radio Nowy Świat oprócz agregatorów rozgłośni radiowych?

Radio Nowy Świat przez stronę i aplikację na iOS - App Store oraz aplikację na Androida - Google Play

Radio 357 przez stronę i aplikację na iOS - App Store oraz aplikację na Androida - Google Play.

