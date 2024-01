Wielkie promocje w Lidlu na gadżety do sprzątania! Zebraliśmy najlepsze oferty

Promocje w Lidlu na gadżety do sprzątania

Już w nadchodzącą sobotę, 20 stycznia, Lidl Polska rozszerza swoją promocyjną ofertę o wysokiej jakości artykuły do sprzątania, które będzie można kupić nawet do 50 procent taniej. Właśnie tego dnia w sklepach Lidl Polska dostępny będzie odkurzacz akumulatorowy pionowy marki SilverCrest, który można kupić aż 300 zł taniej w cenie 299 zł za zestaw. Odkurzacz ten wyróżnia się dwoma trybami pracy — MAX i ECO — umożliwiając dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo posiada funkcję 2 w 1, co przekłada się na to, że może służyć jako odkurzacz ręczny lub podłogowy, a dzięki nowoczesnej technologii cyklonowej oraz specjalnemu filtrowi HEPA odkurzanie staje się nie tylko przyjemniejsze, ale także bardziej higieniczne, zapewniając czyste powietrze na wylocie.

Wiele osób nie wyobraża sobie zakończyć sprzątania bez odpowiednio umytych podłóg. Lidl przychodzi z rozwiązaniem. W nadchodzącą sobotę, korzystając z aplikacji Lidl Plus, klienci sklepów będą mieli okazję kupić mop parowy marki Vileda 50 zł taniej — za 219 zł za zestaw. Urządzenie jest dostosowane do wszystkich rodzajów podłóg oraz dywanów z krótkim włosiem i usuwa do 99,9 procent bakterii, bez użycia środków chemicznych. W ofercie sklepu pojawi się również zestaw do sprzątania Easy Wring and Clean Vileda w cenie 119 zł za zestaw. Użytkownicy aplikacji będą mogli go kupić 20 zł taniej. W komplecie znajdzie się wszystko, co niezbędne, czyli wiadro, mop obrotowy oraz nakładka z mikrofibry, by sprzątanie było efektywne i komfortowe.

Źródło: Lidl Polska

Pozostałe promocje związane ze sprzątaniem w Lidlu

Lidl ma również propozycję dla osób, które dbają o świeżo wyprasowaną pościel oraz perfekcyjnie gładki obrus na stole. Od soboty, 20 stycznia, klienci sklepu będą mogli kupić żelazko ze stacją pary marki SilverCrest aż 200 zł taniej, w cenie 299 zł za zestaw. Urządzenie posiada specjalną technologię SmartCare, dzięki której temperatura automatycznie dostosowuje się do wszystkich tekstyliów. Dodatkowo warto zaznaczyć, że system pary ciągłej oraz mocny wyrzut pary, idealnie sprawdzą się podczas prasowania grubszych tkanin. W ofercie sklepu znajdzie się również żelazko parowe SilverCrest w cenie 129 zł za zestaw, a do kompletu — tylko 20 stycznia — Lidl Polska z aplikacją Lidl Plus proponują składaną suszarkę na pranie w cenie 39,90 zł za 1 sztukę.

Źródło: Lidl Polska

A co po ciężkim sprzątaniu przychodzi oczywiście czas na relaks. Lidl proponuje, żeby każdy mógł zorganizować prywatny gabinet masażu we własnym domu. Poduszka do masażu shiatsu pomoże w domowym zaciszu złagodzić bóle pleców, szyi lub karku, a także rozluźnić mięśnie. Poduszka do masażu Shiatsu pleców lub karku marki Silvercrest dostępna jest w cenie 69,50 zł za 1 zestaw. Która promocja jest dla Was najciekawsza? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Lidl Polska

Stock Image from Depositphotos