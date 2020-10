Wszędzie dobrze, ale w zagubionym niebie najlepiej. Zremasterowana Mafia wciągnęła mnie bez reszty

Za powrót Mafii w odrestaurowanej wersji, określanej mianem Definitywnej edycji, odpowiada to samo studio, które zaserwowało nam Mafię 3. Grę, która wzbudziła najwięcej negatywnych emocji spośród wszystkich części trylogii, dlatego obawy co do poziomu remastera/remake’a były uzasadnione. Już jednak samo podejście do odświeżenia Mafii pokazało, że obrana została właściwa ścieżka. Materiały promocyjne zdradzały, że gra nie jest półproduktem, który posiada jedynie poprawione tekstury. Posunięto się jeszcze dalej usprawniając rozgrywkę, a także ingerując w historię. Zatrudniono nowych aktorów, by podłożyli głosy znanym bohaterom. Na papierze może to budzić kolejne obawy, szczególne ze strony takich fanów jak ja, którzy mogliby posądzić deweloperów o profanację. Rezultaty przeszły jednak moje najśmielsze oczekiwania, bo balans pomiędzy nostalgią i nowoczesnością został zgrabnie zachowany.

Remastery są świetnym zjawiskiem, które sprzedaje się wręcz doskonale

Już na samym początku rozgrywki zauważymy, że miasto Lost Hevaen otrzymało solidny upgrade wizualny. Jest pełne życia i pojawiły się nowe pojazdy (motocykle!, których nie było w oryginale) – to naprawdę cieszy oko. Dość szybko przekonamy się, że pod generalnie znaną nam warstwą dodano sporo usprawnień, które powodują, że w Mafię gra się dzisiaj bardziej komfortowo. Nie musimy zerkać regularnie na mapę, by nawigować do wskazanego punktu, bo twórcy dodali widoczne tylko dla nas znaki, które znikają, gdy je miniemy.

Zmiany w zremasterowanej Mafii wyszły grze na dobre