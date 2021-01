Pięć gier na które czekam w 2021. Tak się składa, że to same porty i sequele

The Silver Case i The 25th Ward: The Silver Case

Kiedy: luty 2021

luty 2021 Platforma: Nintendo Switch

Jedne z najwybitniejszych gier przygodowych w jakie kiedykolwiek grałem trafiają na… nową platformę! Trudno nazwać to premierą roku, ale biorąc pod uwagę to jak nie lubię się z działającym niczym odkurzacz PlayStation 4, absolutnie nie mam ochoty przeżywać tam ponownie tych przygód. Natomiast sama myśl, że będę mógł w jedne z moich ulubionych tekstówek grać na przenośnej konsoli sprawia, że… no nie ma innej opcji, kupię je ponownie. Tajemnica dziwnych morderstw trzyma w napięciu od początku do końca — zdecydowanie jedne z najfajniej napisanych gier w jakie kiedykolwiek grałem.

Bravely Default 2

Kiedy: luty 2021

luty 2021 Platforma: Nintendo Switch

Japońskie RPG to bardzo specyficzny gatunek — absolutnie nie dla każdego. Pierwsze Bravely Default było jedną z niewielu gier w moim dorosłym życiu, dla której dosłownie zarywałem nocki. I choć była daleka od ideału (kto pamięta końcową zagrywkę, ten wie co mam na myśli) — to system walki, budowy miasta i relacje między bohaterami i żonglowanie klasami było na tyle satysfakcjonujące, że nie potrafiłem się od niej oderwać. Sequel (Bravely Second: End Layer) nie był jakiś fenomenalny, ale poprawił wiele elementów z jedynki. Dlatego w BD2 pokładam ogromne pokłady nadziei. Nowy świat, nowi bohaterowie, nowe wyzwania — no i nowa konsola. Jestem bardzo ciekawy wszystkich zmian i usprawnień, no i cieszy mnie bardzo powrót Revo w roli kompozytora. Z całą moją niechęcią do Sound Horizon — uważam, że muzyka w Bravely Default była jej bardzo mocnym punktem i czekam na więcej!

Disco Elysium: The Final Cut

Kiedy: 2021

2021 Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, macOS

O Disco Elysium od premiery (2019) słyszę same pozytywy. Zewsząd docierają do mnie głosy zachwytów. Klasyczne RPG od ZA/UM przenosi graczy do miasta zdewastowanego wojną. Zamiast jednak wcielać się w bohatera w „klasyczny” sposób walczącego ze złem — poprowadzimy cierpiącego na zaniki pamięci policjanta uzależnionego od alkoholu, który prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa. Świat jak i historia wykreowane zostały przez pisarza Roberta Kurvitza i od samego początku oceniana jest jako as w rękawie — chociaż sama mechanika zabawy podobno w ogóle jej nie ustępuje. No zobaczymy, nie mogę się doczekać konsolowego wydania — ostatnie wieści sugerują że tytuł ma do nas trafić do końca pierwszego kwartału, ale jak będzie w praktyce, przekonamy się… gdy już wyjdzie.

Axiom Verge 2

Kiedy: 2021

2021 Platforma: Nintendo Switch

Jestem ogromnym fanem gier z gatunku metroidvania, czyli rozbudowanych platformówek w których nasze postacie regularnie otrzymują nowe umiejętności pozwalające im docierać we wcześniej niedostępne miejsca. Pierwsze Axiom Verge zrobiło na mnie ogromne wrażenie — i momentalnie wskoczyło na listę moich ulubionych gier wszech czasów. W kontynuacji pokładam ogromne nadzieje, ale stale przesuwana data premiery budzi we mnie spory niepokój. No nic, pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że faktycznie 2021 jest już terminem ostatecznym. I to bardziej jego pierwsze, niż ostatnie miesiące.

Shin Megami Tensei V

Kiedy: 2021

2021 Platforma: Nintendo Switch

Wygląda na to, że lista najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier została zdominowana przez Switcha i (japońskie) RPG. To o tyle zabawne, że w całym 2020 grałem na Switchu jak na lekarstwo, a jRPG przeszedłem raptem jedno. Wygląda na to, że 2021 pod tym względem będzie mnie bardzo rozpieszczał — atlusowe Shin Megami Tensei to jedne z moich ulubionych gier w ogóle. Pewności że piąta odsłona głównej serii ukaże się w tym roku nie mam wcale, ale mam nadzieję, że uda się dotrzymać tej daty zapowiedzi. A jeśli nie, to na otarcie łez jest szansa na zachodnie wydanie Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PS4, Switch) — fenomenalnej gry, którą od lat mam rozgrzebaną na PlayStation 2. No nic, może teraz nareszcie uda się ją skończyć ;-).