Szukasz laptopa na lata? Unikaj tych modeli

Laptopy zawładnęły rynkiem PC i dziś to właśnie te maszyny są najczęściej wybierane, jeżeli chodzi o komputery osobiste. I nie mówimy tu tylko o laptopach z kategorii thin&light cenionych za swoją mobilność. Dziś segment notebooków to także maszyny do grania czy edycji wideo, wyposażone w najmocniejsze podzespoły, dorównujące wydajnością tradycyjnym konstrukcjom.

Co więcej — ze względu na to, jak mocne są dzisiejsze komputery, współczesne maszyny to sprzęty na długie lata. Dlatego, kiedy je kupujemy, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich parametry, ale też - na to, czy w przyszłości będziemy mogli łatwo je serwisować, aby posłużyły nam jak najdłużej. Niestety, w tym obszarze nie wszystkie marki są sobie równe i na niektóre urządzenia zdecydowanie warto uważać.

Oto marki laptopów, które najgorzej jest naprawiać

W Stanach Zjednoczonych grupa znana jako "US Public Interest Research Group" opublikowała właśnie raport "Failing the Fix", który, bazując na dostępnych danych, opisuje najpopularniejsze marki elektroniki użytkowej - laptopów i smartfonów - i kataloguje je pod kątem łatwości naprawy ich sprzętów.

Raport bierze pod uwagę takie elementy jak łatwość rozebrania urządzenia, obecność dokumentacji, dostępność części i ich koszt. Wszystkie kategorie były odpowiednio punktowane i na tej podstawie obliczono ocenę końcową. Jeżeli jesteście ciekawi, to finalne rezultaty dla poszczególnych marek prezentują się w ten sposób:

W tym wypadku urządzenia Apple najbardziej straciły na tym, jak łatwo jest je rozebrać. Mowa tu nie tylko o przyklejonych bateriach, ale też o fakcie, że w tych komputerach sam użytkownik nie może już wymienić nawet jednego komponentu. Z resztą - o tym, co się dzieje, kiedy Macbook się zepsuje, pisaliśmy już nie raz.

Drugą kategorią produktową, która również nie wypadła w testach najlepiej są Chroomebooki. Tutaj, ze względu na niską cenę samych urządzeń, największym problemem była dostępność części zamiennych. Trzeba jednak pamiętać, że niższa cena urządzeń z czegoś wynika. Chromebooki mają jednak inny problem, a mianowicie - ich funkcjonowanie zależy od wsparcia Google, co jest problemem dla szkół, o czym pisałem tutaj.

Oczywiście - każdy może mieć do komputerów inne podejście i komuś może nie przeszkadzać to, że ich naprawa jest utrudniona, nieopłacalna, bądź w niektórych wypadkach — niemożliwa. Niestety, raport nie ma też dobrych wieści na przyszłość. Jeżeli bowiem porównamy to, jakie oceny otrzymali poszczególni producenci względem poprzedniego roku, zobaczymy, że prawie wszyscy (o ironio - poza Apple) otrzymali gorsze wyniki w tegorocznym teście.

To oznacza, że zamiast poprawy, która mogłaby się przyczynić chociażby do tego, że te komputery będą wykorzystywane dłużej (a więc - będą mniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego), producenci idą w dokładnie przeciwną stronę, sprawiając, że ich sprzęt ciężej się naprawia. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy wybierać sprzęt dla siebie w sklepie.

Żródło: Depositphotos