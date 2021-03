Okazało się to dobrym ruchem, bo z tym dniem wpłaty zaczęły gwałtownie rosnąć i do dziś patroni wsparli radio kwotą 2,6 mln zł (Radio Nowy Świat nadaje już ponad 7 miesięcy, a Radio 357 ponad 2 miesiące), a kwota miesięcznego wsparcia przekroczyła już 600 tys. zł, wpłacanych przez prawie 30 tys. patronów, czyli niewiele mniej niż w przypadku Radio Nowy Świat.

To pozwoliło twórcom rozgłośni na uruchomienie niedawno serwisów informacyjnych czy wydłużenie godzin nadawania audycji z prowadzącymi do 00:00 od poniedziałku do czwartku.

Miesięczne koszty utrzymania i prowadzenia Radio 357

Przechodząc już kosztów utrzymania, które ujawnili twórcy Radio 357 patronom (źródło: Press.pl). 70% z deklarowanych wpłat przeznaczanych jest na wynagrodzenia, czyli 414 tys. zł – 376 tys. zł dla zespołu redakcyjnego i 38 tys. dla pracowników administracji.

Paweł Sołtys, prezes spółki 357:

Wydaje się dużo i jest dużo, ale z drugiej strony od początku też mówiliśmy, że chcemy zbudować radio jakościowe, gdzie będą powstawały audycje na miarę państwa oczekiwań.

Zatrzymajmy się tu na chwilę i spróbujmy oszacować zarobki. Wiadomo, że bardziej znane głosy zarabiają więcej, inne mniej, ale średnie wynagrodzenie dla członka zespołu redakcyjnego (na stronie poświęconego zespołowi radia widnieje 40 nazwisk) wynosi 9,4 tys. zł miesięcznie. Zabierzmy po 400 zł każdemu dla 19 korespondentów radia, którzy pracują tylko „z doskoku”, przesyłając co jakiś czas depesze na potrzeby serwisów informacyjnych, zostaje nam 9 tys. zł dla stałych redaktorów i prowadzących. Nie wiemy, ilu pracowników liczy administracja radia, ale możemy założyć, że jest to 10 osób, co daje 3,8 tys. zł na każdego.

Co z pozostałą kwotą wsparcia?

sprzęt oraz adaptacja siedziby – 830 tys. zł z łącznej puli wpłat

aplikacja mobilna – 120 tys. zł z łącznej puli wpłat

podatek VAT – 10,8% z miesięcznych wpłat

umowy objęte tajemnicą handlową – 7,5% z miesięcznych wpłat

koszty administracyjne – 5,8% z miesięcznych wpłat

koszty promocji – 3,6% z miesięcznych wpłat

koszty nadawania – 3% z miesięcznych wpłat

leasing sprzętu – 1% z miesięcznych wpłat

Na koniec ciekawostka, łącznie od początku nadawania streaming Radio 357 został uruchomiony 63,7 mln razy, a jeśli chodzi o unikalne odtwarzanie strumienia rozgłośnia zbliża się do granicy 4 mln urządzeń, na których słuchano stacji.