Radio Nowy Świat

Koncepcja założenie pierwszej z nich – Radio Nowy Świat, zrodziła się w kwietniu tego roku. Od samego początku komunikacja radia była jasna i klarowna – do uruchomienia i prowadzenia stacji radiowej bez finansowania zewnętrznego tylko z wpłat patronów potrzebowali 250 tysięcy złotych:

Według naszych obliczeń, by radio mogło ruszyć i działać na podstawowym poziomie, potrzebowaliśmy 250.000 zł miesięcznie. I choć w momencie startu profilu Radia Nowy Świat nikt w historii Patronite nawet nie zbliżył się do takiego poziomu finansowania, postanowiliśmy zaryzykować i złożyć nasz los w Państwa ręce.

Ryzyko się opłaciło, potrzebną kwotę udało się zebrać i radio ruszyło 10 lipca tego roku. Na dziś Radio Nowy Świat wspiera co miesiąc ponad 31 tysięcy patronów kwotą prawie 710 tysięcy złotych. To prawie trzy razy więcej niż minimalna kwota. Tak więc do dziś RNŚ funkcjonuje tylko z wpłat patronów, bez reklam i mecenatów zewnętrznych partnerów.

Radio 357

Z kolei pomysł na stworzenie drugiego radia – Radio 357, zrodził się na początku października. Tutaj apetyty twórców już na start były dwa razy większe, prawdopodobnie na podstawie sukcesu zbiórki RNŚ założyli na wstępie, że do uruchomienia stacji radiowej z ramówką i prowadzącymi w systemie 24/7 będą potrzebowali 500 tysięcy zł. wpłat miesięcznie od patronów. Tutaj również przy takiej kwocie usłyszeliśmy deklaracje, że radio nie będzie emitować reklam czy zapraszać do studja polityków.

Pierwsze 250 tysięcy zł. miesięcznych wpłat udało się dość szybko uzyskać, jednak z czasem systematyczny wzrost deklaracji wpłat wyhamował i na dziś oscyluje w granicach 280 tysięcy miesięcznie. Wszystko wskazuje na to, że twórcy rozgłośni zdecydowali się właśnie jednak na model hybrydowy i drugą połowę kwoty potrzebnej do uruchomienia stacji postanowili zebrać z mecenatów komercyjnych.

Pierwszym mecenasem Radio 357 została Mazda. Tomasz Nagot, dyrektor marketingu Mazda Motor Poland:

Gdy dowiedzieliśmy się, że głosy, których tak lubiliśmy słuchać do tej pory w radiu, mają szansę zabrzmieć ponownie, postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę powstania Radia 357 comiesięcznymi wpłatami.

Jakie to wpłaty? Ani Radio 357, ani Mazda nie zdradzają jaka to kwota wsparcie comiesięcznego, ale jak deklaruje stacja, mecenat ten pozwolił obniżyć próg potrzebnej kwoty do uruchomienia stacji.

Więc skoro pierwotnie było to 500 tysięcy złotych, a próg obniżono do 485 tysięcy złotych łatwo można wyliczyć, że Mazda wyłoży 15 tysięcy złotych, co miesiąc.

Co więcej, jak podaje Press, twórcy radia rozmawiają już z kolejnymi firmami w sprawie wsparcia finansowego.

Tomasz Michniewicz:

Dzięki mecenasom możemy szybciej zrealizować cel, który postawiliśmy sobie razem z naszymi patronami. To świetny przykład, że finansowanie społecznościowe można z powodzeniem połączyć z działaniami komercyjnymi, z korzyścią dla wszystkich.

Pierwsza audycja Marka Niedźwieckiego w Radio 357

Wszystko wskazuje na to, że cel uda się w ten sposób zrealizować, do radia przyciągają nazwiska, których będziemy mogli usłyszeć w tej rozgłośni. Bez wątpienia dużą siłę przyciągania ma Marek Niedźwiecki, który pierwszą swoją audycję poprowadzi już w tę niedzielę o 19:00.

Czy to dobry kierunek? Mecenat nie wiąże się od razu z emisjami reklam na antenie, tych ma nie być, twórcy nadal podtrzymują tę deklarację. Takie partnerstwa ze strony marek to działania zasięgowe i wizerunkowe, więc miejmy nadzieję, że w takiej formie to finansowanie zewnętrze pozostanie i uda się już w grudniu dzięki nim uruchomić na dobre tę stację.