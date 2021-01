Do dziś, prawie 19 tysięcy patronów postanowiło wesprzeć ten pomysł żywą gotówką w kwocie prawie 0,5 mln zł wpłat miesięcznych, niezbędnych do prowadzenia rozgłośni. Tak naprawdę twórcy radia postawili przed patronami dwa cele – po osiagnięciu kwoty 350 tysięcy zł wpłat miesięcznie zobowiązali się do uruchomienia radio 0.9, co miało miejsce właśnie dziś, a po przekroczeniu kwoty 480 tysięcy zł powstanie już docelowe radio 2.0 z pełną ramówką, reportażami, serwisami informacyjnymi czy publicystyką.