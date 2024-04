Dla większości z milionów dzisiejszych użytkowników aplikacji mobilnych banków w Polsce, BLIK pojawił się w nich znikąd, a to nie do końca jest tak. Protoplastą tego rozwiązania było właśnie IKO, i to już w 2013 roku, a więc 11 lat temu.

Więcej o tej premierze i swoistej rewolucji w polskiej bankowości możecie przeczytać w moim tekście: IKO, czyli OKI pisane wspak - Mobilna rewolucja PKO BP. Przepraszam za jakość zdjęć, miałem wtedy chyba HTC One M7 ;)

Na szczęście szefostwo innych banków w Polsce, które z miejsca dostrzegło potencjał tego rozwiązania, usiadło do stołu z PKO BP i w 2015 roku wystartował BLIK, którego dziś znamy - Blik… i wystartowali. Polski Standard Płatności dostępny dla klientów 6 największych polskich banków (polecam, komentarze w obu podlinkowanych tekstach, ciekawie się to dziś czyta).

Mimo, że ta rewolucja stała się w końcu udziałem wszystkich klientów, wszystkich banków w Polsce, w żaden sposób nie wpłynęło to na zatrzymanie popularności samej aplikacji IKO.

Zanim jednak przejdziemy do liczb, które udostępnił na PKO BP, małe wyjaśnienie. Bank mówi o 8 mln aktywnych aplikacji IKO, a to będzie pewna różnica, jeśli pomiędzy wstawimy aktywnych "użytkowników" aplikacji.

Dla przypomnienia - aktywny użytkownik aplikacji to taki, który przynajmniej raz w miesiącu się do niej loguje. Z kolei aktywna aplikacja mobilna to taka, która jest zainstalowana i aktywowana na danym smartfonie klienta, a niekoniecznie używana co miesiąc.

Według ostatniego raportu Związku Banków Polskich, na koniec 2023 roku mieliśmy 21,6 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, więc te 8 mln stanowiło by niemal co drugą aplikację w Polsce.

Co oczywiście nie jest prawdą. Branżowy serwis Cashless.pl, co kwartał prowadzi takie statystyki, odnoszące się do konkretnych banków, i na koniec 2023 roku z IKO aktywnie korzystało 5,4 mln klientów PKO BP.

Niemniej to i tak imponująca liczba, większa o ponad 2 mln niż w przypadku drugiego mBanku.

Mając już to wyjaśnione możemy przejść do danych PKO BP. I tak, od marca 2013 roku, użytkownicy IKO w sumie logowali się do niej 9,3 mld razy, zrobili 2,8 mld transakcji (w 2013 roku w IKO wykonano ponad 260 tys. transakcji, w 2016 – 11,5 mln, w 2019 - 170 mln, zaś w całym roku 2023 było ich już ponad 859 mln). na łączną kwotę 778 mld złotych.

Aktualnie średnio każdego dnia w IKO realizowanych jest prawie 2,7 mln różnych operacji finansowych. Najczęściej wybierane są płatności BLIKIEM w internecie – 29% ze wszystkich transakcji, przelew na rachunek - 20% oraz przelew na telefon - 16%. Ponadto, klienci PKO BP:

wykonują w IKO co sekundę 9 płatności mobilnych w internecie,

co minutę – 361 przelewów,

co godzinę – 295 tys. logowań (w 2014 roku było to 1,6 tys., w 2019 roku – prawie 90 tys., a w ubiegłym roku liczba ta przekroczyła 270 tys.),

codziennie – ponad 32 mln dotknięć ekranu w aplikacji IKO.

Katarzyna Dziwulska, dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim:

Te 8 milionów aktywnych aplikacji potwierdza, że PKO Bank Polski jest liderem mobilnej bankowości i konsekwentnie, zgodnie ze strategią, rozwija się cyfrowo. Nieustannie rosnące liczby, pokazujące aktywne korzystanie przez użytkowników IKO z usług bankowych i pozabankowych są dowodem na to, że nasza aplikacja jest wygodna, bezpieczna i codziennie aktywnie używana.

Na koniec zerknijmy jeszcze po krótce, jak dojście do tych 8 mln wyglądało historycznie. To już z własnych danych powiem, że na pierwsze 3 mln bank musiał czekać aż 5 lat do końca 2018 roku. Z kolei do 5 mln licznik dobił już w 2 lata na koniec 2020 roku, no i przez kolejne ponad 3 lata do obecnych 8 mln.

Źródło: PKO Bank Polski.