Mowa o funkcjonalności w postaci Skarbonek, dzięki którym można skutecznie (potwierdzone info) odkładać środki na realizację swoich finansowych planów. Skoro już wyraziłem na wstępnie swoją opinię, podzielę się najpierw z Wami tym, jak ta funkcja zadziałała skutecznie w moim przypadku, a później przyjrzymy się jak ją rozwiązał Bank Pekao.

Konto oszczędnościowe obok rachunku osobistego, założyłem sobie w swoim banku kilka lat temu. Działało raz lepiej, raz gorzej, wiązało się to z przelewami, pilnowaniem ile i czy w danym miesiącu odłożyć, a kończyło się jednak często wypłatami zgromadzonych środków oraz rozpoczynaniem od nowa tego odkładania.

Odkładanie końcówek transakcji - to naprawdę działa

Odpuściłem więc tę formę odkładania pieniędzy do momentu udostępnienia w moim banku funkcjonalności Moje cele. To podobna opcja, co Skarbonki, w ramach której możemy zdefiniować swoje cele finansowe i uruchomić automatyczne odkładanie środków w wybranej formie.

W moim banku są to trzy opcje:

jednorazowe ręczne wpłaty dowolnych kwot

automatyczne wpłaty określonej kwoty, pobieranej z konta w określony dzień miesiąca

końcówki wszystkich transakcji z wybranym mnożnikiem

automatyczne wpłaty ustalonego procentu od każdego wpływu na konto.

Początkowo z pewnym sceptycyzmem, ale uruchomiłem trzecią opcję, już nie pamiętam dokładnie kiedy,- raczej było to rok lub półtora roku temu. Zadziałało, z czasem,- może po kilku miesiącach, zapominałem o tym odkładaniu. W danym miesiącu kwoty te nie były odczuwalne w żaden sposób, a sama funkcja jest ukryta w aplikacji i środki nie wliczają się do salda widocznego na pulpicie głównym.

W ten sposób uzbierało się ponad 1,7 tys. zł. Może to niewiele, ale w moim postrzeganiu są to jakby dodatkowe środki na moim koncie, które gdyby nie to automatyczne i bezobsługowe odkładanie końcówek, wydawałbym pewnie na bieżąco na inne cele. Działa to na tyle dobrze, że już mi nawet szkoda tego ruszać, i nie zamierzam rezygnować z tej formy, więc przez kolejny rok powinna się podwoić. Reasumując, co dwa lata można w ten sposób,- w zasadzie nieodczuwalny, odłożyć na dajmy na to nowego smartfona. To lepsze niż zakup na raty.

Skarbonki w Banku Pekao

W Banku Pekao rozwiązano to nieco inaczej. Można zdefiniować do 10 takich celów, a zasilać je na trzy sposoby:

jednorazowe ręczne wpłaty dowolnych kwot

automatyczne wpłaty określonej kwoty, pobieranej z konta w określony dzień miesiąca

wpłaty przez znajomych czy rodzinę

Tak więc brakuje tu automatycznego odkładania końcówek transakcji, które sprawdziło się w moim przypadku, jest za to indywidualny numer konta, dzięki czemu można na przykład ze znajomymi utworzyć wspólny cel wyjazdu wakacyjnego i wspólnie odkładać na niego w ramach takiej Skarbonki.

Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.:

Udostępnienie klientom możliwości zakładania Skarbonek to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy szukają prostych i wygodnych narzędzi do odkładania środków na konkretne cele. Wierzymy, że atrakcyjnie oprocentowane Konta Oszczędnościowego oraz Skarbonki Pekao dostarczą naszym klientom motywacji do oszczędzania i przyczynią się do realizacji celów finansowych zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych.

Co jeszcze istotne, funkcjonalność ta jest całkowicie darmowa - założenie, przelewy czy ich prowadzenie. Dodatkowo, skorzystanie z niej do 13 czerwca premiowanie jest na 3 pierwszych Skarbonkach promocyjnym oprocentowaniem – 3% w skali roku do 3 000 zł, przez 3 miesiące od otwarcia (92 dni).

Źródło: Bank Pekao.