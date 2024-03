Jak wygodnie korzystać z konta w banku? Większość z Was nie ma wątpliwości

Doskonale pamiętam czasy, kiedy aplikacje mobilne naszych banków służyły tylko do sprawdzania salda. Dziś to już pełnoprawne i kompletne narzędzia do korzystania z konta bankowego, co potwierdza najnowsze badanie Związku Banków Polskich - NetB@ank.

Zanim jednak przejdziemy do aplikacji, zacznijmy od liczb odnoszących się do podpisanych umów na korzystanie z bankowości internetowej, przez klientów banków w Polsce.

Bankowość internetowa w Polsce

Na koniec 2023 roku było takich umów 43 mln, z czego aktywnie korzysta aktualnie z bankowości internetowej 22,6 mln klientów. Dla przypomnienia aktywny użytkownik, to taki, który przynajmniej raz w miesiącu loguje się do swojego konta przez internet.



Tu mamy niewielkie wzrosty kwartał do kwartału, w porównaniu z III kwartałem 2023 roku, liczba aktywnych użytkowników BI wzrosła o 0,9%, przy wzroście liczby rachunków na poziomie 0,6%.

Bankowość mobilna w Polsce

Przechodząc już do aplikacji mobilnych, na koniec 2023 roku było tylko o milion mniej ich aktywnych użytkowników niż BI, kiedy jeszcze na początku 2023 roku, różnica ta wynosiła niemal 3 mln. Aktualnie mamy 21,7 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych i tu wzrost jest bardziej znaczący - 2% w porównaniu z III kwartałem 2023 roku.



Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich:

W ostatnim roku zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania Polaków bankowością internetową i mobilną. Wzrost liczby aktywnych użytkowników i korzystanie z nowoczesnych form płatności bezgotówkowych są wyraźnym sygnałem, że kierunek cyfryzacji sektora bankowego jest nie tylko potrzebny, ale także doceniany przez klientów.

Mobile only w Polsce

Jednak prawdziwą popularność aplikacji mobilnych naszych banków, pokazuje dopiero ten wykres:



Na 21,7 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych (wśród których z pewnością są Czytelnicy Antyweb, stąd taki tytuł wpisu), aż 15,5 mln korzysta tylko z nich, co oznacza, że ani razu w miesiącu nie logują się do bankowości internetowej.

Oznacza to, że 72% użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

Tutaj wzrost jest jeszcze wyższy, bo w porównaniu z III kwartałem 2023 roku, liczba klientów mobile only wzrosła o 4%. Osobiście nie pamiętam, kiedy ostatni raz logowałem się do BI, aczkolwiek pamiętam, że jakiś czas temu robiłem to, by zwiększyć limit transakcji BLIKIEM. Pamiętam, bo tego akurat się nie dało zrobić w aplikacji mobilnej

Płatności bezgotówkowe w systemie Elixir i Express Elixir

W badaniu tym zainteresowały mnie jeszcze dane, co do liczby przelewów w systemie Elixir i Express Elixir, a w szczególności skąd tak duży wzrost liczby tych ostatnich w skali roku - z prawie 70 mln do ponad 110 mln sztuk?



Z tego co kojarzę, chyba nadal tylko jeden bank ma darmowe przelewy Express Elixir - Santander Bank Polska. Zajrzałem do historycznych danych za 2015 rok i przy niezmiennej liczbie przelewów Elixir około 500 mln sztuk, przelewów Express Elixir było niespełna 0,5 mln.



2019 rok to odpowiednio 500 mln zwykłych i 8,6 mln ekspresowych.



Wówczas przypomniałem sobie, że w systemie Express Elixir rozliczane są również przelewy BLIK na numer telefonu P2P (źródło: KIR) i tu już rachunek zaczął mi się mniej więcej zgadzać, gdyż kwartalnie już przeszło 100 mln takich przelewów dokonujecie.

Źródło: Związek Banków Polskich