Płatny BLIK już od czerwca. Ile trzeba będzie zapłacić za wypłatę z bankomatu?

Wspomniane zmiany kwietniowe dotyczą głównie transakcji gotówkowych, a więc przede wszystkim wypłat gotówki z bankomatów. Do 2 kwietnia klienci mBanku wypłacając powyżej 100 zł z jakiegokolwiek bankomatu, nie ponosili żadnych dodatkowych opłat, jedynie przy mniejszych kwotach była to prowizja w wysokości 2,5 zł.

Od 3 kwietnia, mBank usunie z sieci bankomatów własnych te należące do najbardziej dostępnych urządzeń Euronetu i Santander Bank Polska oraz podwyższy limit bezpłatnych wypłat z własnych.



Oznacza to, że od tego dnia klienci mBanku za wypłatę z bankomatów mBanku i Planet Cash nie zapłacą prowizji tylko przy kwotach wyższych niż 300 zł, poniżej tej kwoty 2,5 zł. Pozostałe przypadki, a więc wszystkie wypłaty z bankomatów Euronetu, Santander Bank Polska czy innych bankomatów będzie to koszt 5 zł, niezależnie od kwoty.

Jednak zmiany te, dotyczą tylko polskich klientów, bo te same konto osobiste dla obywateli Ukrainy nadal będą obowiązywały bezpłatne wypłaty z wszystkich bankomatów.



Emilia Kasperczak, Ekspertka ds. relacji z mediami w mBanku, tak tłumaczyła tę decyzję serwisowi WP Finanse:

Różnice te mają uwarunkowanie prawne. W marcu 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy. Wynika z niego, by w przypadku rachunków dla tej grupy klientów nie pobierać żadnych opłat.

Drugi powód niezadowolenia klientów mBanku to zmiana, która zacznie obowiązywać od 4 czerwca tego roku. Mianowicie chodzi o wprowadzenie opłaty 5 zł za wypłaty z bankomatów BLIKIEM, czyli wygodnej i bezpieczniejszej opcji niż wypłaty kartami.



Nadal to będzie dotyczyło kwot niższych niż 300 zł w bankomatach własnych i każdej kwoty we wszystkich innych bankomatach, no ale bez najszerszej sieci bankomatów Euronetu, trudno będzie uniknąć tej opłaty klientom tego banku.

